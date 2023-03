Konzept zur Gewässerwiederherstellung Wie die Ahr nach der Flut künftig aussehen soll

Ausblick

In Sinzig war der Auftakt, nun folgen weitere Termine zur Vorstellung des Gewässerwiederherstellungskonzept:

■ Für die Gemeinden Hönningen, Ahrbrück und Altenahr in der Verbandsgemeinde Altenahr am Donnerstag, 23. März, 18 Uhr, im Bürgerhaus in der Bahnhofstraße 16 in Dümpelfeld, das bereits in der Verbandsgemeinde Adenau liegt. Für die Gemeinden Reimerzhoven, Mayschoß, Rech und Dernau am Mittwoch, 29. März, 18.30 Uhr, im Bürgerhaus Dernau, Ahrweg 7.

■ In der Verbandsgemeinde Adenau für die Gemeinden Dorsel, Müsch, Antweiler, Fuchshofen, Schuld, Insul und Dümpelfeld am Donnerstag, 30. März, 18 Uhr, im Bürgerhaus in der Bahnhofstraße 16 in Dümpelfeld. Für die Gemeinden am Adenauer Bach (ab Adenau), Trierbach (ab Bauler) und Nohner Bach (ab Borler) am Donnerstag, 13. April, 18 Uhr, im Bürgerhaus in der Bahnhofstraße 16 in Dümpelfeld.

■ In Bad Neuenahr-Ahrweiler am Donnerstag, 20. April, 18 Uhr, im Helmut-Gies-Bürgerzentrum, Marktplatz 12a, in Ahrweiler. wbe