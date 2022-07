Nach Flutkatastrophe : Wiederaufbau der Ahr-Abwassertechnik könnte fünf Jahre dauern

Altenahr/Mainz Der Wiederaufbau der gesamten Abwassertechnik im flutgeschädigten Ahrtal wird sich laut dem rheinland-pfälzischen Umweltministerium noch mindestens rund fünf Jahre hinziehen.

Das Hochwasser mit 134 Todesopfern und Tausenden verwüsteten Häusern im Juli 2021 habe die Kläranlagen und die Kanalisation „so stark getroffen, dass das gesamte anfallende Abwasser ungeklärt in die Ahr geleitet werden musste“, teilte die Behörde in Mainz am Mittwoch mit.