Krisentreffen der Vertreter der Ahrtal-Kommunen : Helge Braun: „Wir werden den Weg des Wiederaufbaus gemeinsam gehen“

Staatssekretärin Nicole Steingaß und Kreisbeigeordneter Horst Gies treffen sich mit den Kommunalvertretern des Ahrtals in Grafschaft-Ringen. Foto: Martin Gausmann

Kreis Ahrweiler Staatssekretärin Nicole Steingaß und Erster Kreisbeigeordneter Horst Gies haben sich im Nachgang der Ministerpräsidentenkonferenz zum Gespräch mit kommunalen Vertreterinnen und Vertretern des Ahrtals getroffem. Im Mittelpunkt des Austauschs: Der Wiederaufbau des zerstörten Ahrtals.

Die Beauftragte des Landes für den Wiederaufbau, Innenstaatssekretärin Nicole Steingaß, und der Erste Kreisbeigeordnete Horst Gies haben sich am Mittwoch in Grafschaft-Ringen mit kommunalen Vertreterinnen und Vertretern des Ahrtals getroffen. Landrat Jürgen Pföhler nahm entgegen ursprünglicher Ankündigungen nicht teil. Der Chef der Mainzer Staatskanzlei, Fabian Kirsch, sowie Helge Braun, Chef des Bundeskanzleramtes, waren per Videokonferenz zugeschaltet. Im Fokus des Austauschs unter Ausschluss der Öffentlichkeit stand der Wiederaufbau der Region. Das Mainzer Innenministerium gab im Anschluss folgende Statements der Beteiligten heraus.