Wiederaufbau nach der Flut : QR-Codes sollen in Sinzig für mehr Transparenz sorgen

Sinzig Nicht überall sind Bagger und Bauarbeiter zu sehen, dennoch geht der Wiederaufbau nach der Flut in Sinzig voran. Mehr als 40 QR-Codes zeigen vor Ort, was passiert.

Sinzig will für Transparenz sorgen

Nun sollen zusätzlich 43 Schilder mit QR-Codes Aufschluss über den aktuellen Planungsstand verschaffen. Die digitalen Hilfsmittel im DIN-A4-Format wurden etwa in den von der Flut betroffenen Bereichen in der Sinziger Kernstadt und am zerstörten Radweg in Sinzig und Bad Bodendorf installiert. Die Idee. „Immer wieder hören wir die Kritik, dass noch sehr wenig oder auch nichts seit der Flut passiert ist. Über die QR-Codes schaffen wir eine neue Art der Kommunikation und können den Menschen erläutern, dass im Hintergrund im Bereich Planung Schritt für Schritt viel passiert“, sagt Gewi-Geschäftsführerin Sofia Lunnebach. „Wenngleich an vielen Stellen keine Bagger zu sehen sind, laufen im Hintergrund die Arbeiten an vielen Projekten auf Hochtouren.“