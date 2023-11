Mahnwache vor Flut-Untersuchungsausschuss “Pföhler trägt die Hauptverantwortung“

Mainz · Nach einem guten halben Jahr tritt der Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe wieder zusammen. Es geht um ein Gutachten zum Katastrophenschutz im Kreis Ahrweiler. In Sichtweite zum Landtag erinnern an diesem Montag 135 Kreuze an die Toten im Ahrtal.

27.11.2023 , 10:35 Uhr

Inka und Ralph Orth bei der Mahnwache vor dem Flut-Untersuchungsausschuss in Mainz. Foto: Bernd Eyermann





Von Bernd Eyermann