Umweltministerin Eder in Sinzig Millionen für Bau von Abwasserleitungen unter der Ahr

Um eine zukunftsweisende und hochwassergeschützte Bauweise zu erzielen, muss der neue Düker einen gewissen Abstand zur Ahr haben. Bautechnisch war das eine sehr anspruchsvolle und kostenaufwändige Aufgabe, da der Sammler die Bundesstraße 9 sowie die Bahntrasse Köln-Koblenz unterqueren muss, erläuterte Bürgermeister und Verbandsvorsteher Ingendahl. „Mit Inbetriebnahme des Dükers werden vor allem die Abwässer der Verbandsgemeinde Bad Breisig wieder in vollem Umfang an die Kläranlage angeschlossen sein. Das ist eine wichtige Schmutzfrachtentlastung für die Ahr und den Rhein“, äußerte sich Eder. Und sie betonte: „Wir wollen aus der Katastrophe eine Chance machen, die wir nutzen. Am Horizont steht eine neue Kläranlage.“