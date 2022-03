Flut-Prozess an der Ahr : Staatsanwaltschaft schließt Zeugenvernehmung ab

Flut-Prozess an der Ahr

Allgenwärtige Verwüstung herrscht nach der Flut in Rech: Die Staatsanwaltschaft Koblenz informiert zum Stand der Ermittlungen nach der Hochwasser-Katastrophe in Rheinland-Pfalz und schließt die Zeugenvernehmung ab. Foto: Martin Gausmann

Kreis Ahrweiler/Koblenz Die Staatsanwaltschaft Koblenz äußert sich zum Fortschritt im Verfahren gegen Ex-Ahr-Landrat Jürgen Pföhler und ein weiteres Mitglied des Krisenstabs. Durch Zeugenaussagen gewonnene Informationen werden aktuell ausgewertet – dazu auch Strafanzeigen gegen prominente Politiker.

Wissenschaftler soll hydrologische Überprüfung vornehmen

Zuletzt hatte die Staatsanwaltschaft Ende Dezember Aussagen zum Stand der Ermittlungen getroffen. Nun bestätigte Kruse den Abschluss der Zeugenvernehmungen. „Die Ermittlungsgruppe bei dem Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz ist mit Nachdruck dabei, die durch die Ermittlungen gewonnenen Erkenntnisse zu sichten und zu einem Bild der Ereignisse am 14./15. Juli zusammenzusetzen.“ Parallel dazu sei beabsichtigt, einen Wissenschaftler mit „der hydrologischen Überprüfung der durch die bisherigen Ermittlungen gewonnenen Erkenntnisse“ zu beauftragen. Das Ziel: „Soweit möglich, sollen die polizeilichen Erkenntnisse auch aus naturwissenschaftlicher Sicht ergänzt werden“, teilt Kruse mit.

Flutkatastrophe an der Ahr

Flutkatastrophe an der Ahr : Ex-Ahr-Landrat Pföhler fordert Einstellung der Ermittlungen Jürgen Pföhler, der frühere Landrat des von der Flutkatastrophe im Sommer besonders stark betroffenen Kreises Ahrweiler, kritisiert die gegen ihn ermittelnde Staatsanwaltschaft Koblenz und beantragt die Einstellung des Verfahrens.

Nachdem immer wieder Informationen aus den Ermittlungen zur tödlichen Flut im Ahrtal in Medien aufgetaucht sind, fahndet die Staatsanwaltschaft Trier nach dem Datenleck.

Flutkatastrophe an der Ahr

Flutkatastrophe an der Ahr : Staatsanwaltschaft ermittelt nach möglichem Geheimnisverrat Nachdem immer wieder Informationen aus den Ermittlungen zur tödlichen Flut im Ahrtal in Medien aufgetaucht sind, fahndet die Staatsanwaltschaft Trier nach dem Datenleck.

Ermittler beziehen Informationen aus 75 Strafanzeigen ein

Weiterhin konzentrieren sich dich Ermittlungen auf die Frage, welche Erkenntnisse zu den späteren Entwicklungen entlang der Ahr zu welchen Zeiten „den mit dem Katastrophenschutz gesetzlich betrauten Personen“ vorgelegen haben. Denn: „Wesentlich für die strafrechtliche Beurteilung ist, welche Handlungspflichten zu welchen Zeitpunkten bestanden“, so Kruse. Ob den Beschuldigten entsprechende Informationen vorlagen, sei weiterhin unklar. Auch Hinweise darauf, dass „staatlichen Ebenen oberhalb des Landkreises Ahrweiler“ oder der rheinland-pfälzischen Landeregierung strafrechtlich relevante Informationen vorgelegen hätten, haben die bisherigen Ermittlungen laut Kruse nicht ergeben. In Bezug auf den Anfangsverdacht der fahrlässigen Tötung oder Körperverletzung durch Unterlassen wie auch für den der unterlassenen Hilfeleistung liegen laut Staatsanwaltschaft bisher keine Hinweise darauf vor, dass „Mitglieder der Landesregierung oder andere Personen im Landesdienst davon ausgegangen sind oder nach ihrem Erkenntnisstand davon hätten ausgehen müssen, dass die für den Katastrophenschutz zuständigen Stellen nicht in der gebotenen Weise tätig werden würden“.