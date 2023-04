Flutkatastrophe Staatssekretär Manz womöglich letzter Zeuge im Ahrtal-Ausschuss

Zum Abschluss seiner Zeugenbefragungen will der Ahrtal-Untersuchungsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags noch einmal Umweltstaatssekretär Erwin Manz (Grüne) vernehmen. Er solle am späten Freitagabend Fragen zur Erstellung von Hochwassergefahrenkarten beantworten, teilte die Landtagsverwaltung am Dienstag mit. Zuvor werden im Laufe des Tages noch zwölf weitere Hochwasser- und Katastrophenschutz-Fachleute in den Zeugenstand gerufen. Der Ausschuss könnte danach die Zeugenbefragungen abschließen und mit der Erstellung seines Abschlussberichts beginnen.