Beheizter Versammlungsort im Flutgebiet : Zirkuszelt in Dernau sorgt für Abwechslung

Das Ferienfreizeitprogram im Zirkuszelt in Dernau garantiert täglich Spiel und Spaß für rund 40 Kinder. Foto: Stephan Stegmann

Dernau Ein Zirkuszelt in Dernau ist die neue Anlaufstelle für den offenen Kinder- und Jugendtreff, die Ferienbetreuung sowie für Versammlungen und Veranstaltungen.

Ein außergewöhnlicher Einfall sorgt nach der Flutkatastrophe für Aufsehen in Dernau: Die Johanniter haben im Ortskern ein blau-gelbes Zirkuszelt aufgestellt. In dem beheizten Tempel organisieren die Initiatoren in der Ferienzeit ein buntes Programm für Kinder. Zudem soll das Zelt an der Gartenstraße als künftiger Ort für Bürgerversammlungen und Veranstaltungen herhalten.

In Dernau sind die Johanniter bereits seit den ersten Tagen nach der Flutkatastrophe im Einsatz. Die Helfer haben seit Anfang August einen offenen Kinder- und Jugendtreff etabliert. In Zusammenarbeit mit der Grundschule Dernau wird auch eine Hausaufgabenbetreuung angeboten. Da die bisherigen Räume nun renoviert werden, mussten die Johanniter umziehen.

„Mit einer Spende der Raiffeisen-Stiftung sowie einer stillen Spende haben wir ein Zirkuszelt gekauft. Das Zelt ist beheizbar, winterfest und wird die neue Anlaufstelle für den offenen Kinder- und Jugendtreff, die Ferienbetreuung sowie für Versammlungen und Veranstaltungen in der Achse Dernau, Rech und Mayschoß sein“, sagte Christian Görg, Regionalvorstand der Johanniter am Mittelrhein, zu der unkonventionellen Ausweichlösung.

Gute Laune unterm Zeltdach

Drei Monate nach der Flutkatastrophe beobachtet Ortsbürgermeister Alfred Sebastian das bunte Treiben im neuen Zirkuszelt in Dernau. Foto: Martin Gausmann

Standesgemäß ist die Eröffnung vor einigen Tagen mit einer Zirkusvorstellung und einem Familienfest über die Bühne gegangen. Ortsbürgermeister Alfred Sebastian fand für das Engagement für die neue Versammlungsstätte „JUHte-Laune-Zelt“ lobende Worte: „Wir sind froh, dass die Johanniter von Beginn an hier sind und so viel Gutes tun. Eure Hilfe ist mittel- und langfristig ausgerichtet und das ist genau das, was wir hier brauchen.“