„Fest gegen das Vergessen des Ahrtals“ in Mayschoß : Fluthelfer feiern an der Ahr Frühlingsfest mit Kölschrock

Zu Gast beim „Fest gegen das Vergessen des Ahrtals“: Die Kölschrocker „Brings“ haben in Mayschoß ihren Song „14. Juli“ präsentiert. In dem Lied geht es um die Flut 2021. Foto: Martin Gausmann

Mayschoß Fluthelfer haben jetzt in Mayschoß ein „Fest gegen das Vergessen des Ahrtals“ organisiert – mit der Kölner Band „Brings“. So wollten sie ein Zeichen setzen und daran erinnern, dass an der Ahr noch ganz viel Arbeit zu erledigen ist, die die Menschen im Flutgebiet nicht allein schaffen können.



Für ein Lächeln im Gesicht der geschundenen Ahrtal-Bewohner sorgen seit der Flut im Juli 2021 die vielen Helfer aus ganz Deutschland. Einer von ihnen hat sich am Dienstag mal wieder ganz besonders ins Zeug gelegt: Der Köln-Porzer Florist und Gartenbauer Benny Hartung sorgte mit seinem Floristen-Team „Blumi“ für florale Farbtupfer in Mayschoß und brachte dabei das komplette Equipment für ein großes Frühlingsfest gleich mit, inklusive einer kölschen Kultband.

Hartung ist Mutmacher und Spaßvogel zugleich. In Mayschoß bewies er wieder einmal, dass Spontanität im Flutgebiet helfen kann. „Benny hatte schon im Oktober die Beete am Kriegerdenkmal bepflanzt und mich vor zwei Wochen angerufen, ob er das nochmal machen soll. Da habe ich natürlich Ja gesagt. Und dann sagte er noch beiläufig, er bringe etwas Musik und auch was für die Kinder mit“, erzählte Anneliese Baltes, die als Organisatorin vor Ort in den Tagen nach dem Anruf die Fäden in der Hand halten sollten.

Kölschrocker von „Brings“ sind zu Gast

Als sie ein paar Tage später abends auf dem Sofa saß und las, dass die Kölsch- und Karnevalsrocker „Brings“ nach Mayschoß kommen, konnte sie es gar nicht glauben. Offenbar hatte Benny Hartung sein Netzwerk in der örtlichen Karnevalsgesellschaft bemüht, um einige musikalische Originale an die Ahr zu locken. Und das mitten in der Woche. Mit dem „Fest gegen das Vergessen des Ahrtals“ wollten die Floristen ein Zeichen setzen und daran erinnern, dass an der Ahr noch ganz viel Arbeit zu erledigen ist, die die Menschen im Flutgebiet nicht allein schaffen können.

Gesagt, getan. Die Menschen in Mayschoß sorgten für Werbung und die Absperrung des Waagplatzes, wo am Dienstagmorgen professionelle Bühnenbauer und Veranstaltungstechniker anrückten. Gleichzeitig rollten die Fahrzeuge der Floristen an, beladen mit bunten Frühlingsgrüßen, mit denen sie nicht nur das Beet am Kriegerdenkmal dekorierten. Und dann ging es los: Peter Mac Coogan am Dudelsack ließ sich von Ahrtal-Trompeter Franz Josef Graf begleiten. Sänger Helmar Hoffmann präsentierte seine Lieder aus dem Leben. Seiner Feder war schon der Flutsong „Plastiktüteschoon“ entsprungen. Das Duo „Das Rockgerät“ heizte ein und auf dem zentralen Dorfplatz wurde es immer voller.

500 Besucher feiern in Mayschoß

Rund 500 Besucher erlebten dann als Höhepunkt „Brings“. Frontmann Peter Brings und seine Mannen hatten dabei nicht nur ihre großen Hits mitgebracht, sie präsentierten auch eine musikalische Premiere, die die Gedanken ans Ahrtal aufrechterhalten soll. „14. Juli“ heißt das Lied, getextet von Stefan Brings. „Ich schwör dir mir verjässen nie – der vierzehnte Juli“ heißt es darin. Und weiter: „Nur die eine kurte Summernaach hätt he ungen alles plattgemaach.“ Aber Brings wollen auch Mut machen und singen „Endlich laache noh dem jruße Rään, Hoffnung unger all dä Stään“ (Endlich lachen nach dem großen Regen, Hoffnung unter all den Sternen).