Neues Projekt an der Ahr : Fluthelfer planen Kindergeburtstage im Doppeldecker-Bus

Josi aus Ahrweiler und Sascha Neudorf vom Hoffnungswerk bringen gemeinsam die Idee eines Kids-Busses fürs Flutgebiet ins Rollen. Foto: Hoffnungswerk

Kreis Ahrweiler Die Fluthelfer-Organisation Hoffnungswerk startet ein neues Projekt an der Ahr. Sie will Kindern ganz besondere Geburtstagspartys ermöglichen – in einem Doppeldecker-Bus mit Kletterwand, Rutsche und Bällebad.