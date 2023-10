Ermittlungen zur Ahr-Flut „Wiederaufnahme der Beweisaufnahme dürfte wohl unumgänglich sein“

Nach dem Beweisantrag der Freien Wähler für den Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe im Ahrtal spricht vieles für weitere Sitzungen des Gremiums. „Eine Wiederaufnahme der Beweisaufnahme dürfte wohl unumgänglich sein“, sagte der Obmann der oppositionellen CDU-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag, Dirk Herber, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Rückblickend lasse sich sagen, dass es massive Versäumnisse und Fehleinschätzungen am Abend der Flutkatastrophe im Juli 2021 gegeben habe – „und zwar auf allen verantwortlichen Ebenen“. Die Erkenntnisse aus dem zuletzt von der Staatsanwaltschaft Koblenz öffentlich gemachten Gutachten in dem Ausschuss vorstellen zu lassen, sei sinnvoll.