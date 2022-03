Verbindung im Ahrtal : Flutgeschädigte Rotweinstraße erst im Sommer durchgängig befahrbar

Wiederaufbau an der Ahr : „Mayschoß muss wieder leben“ Das GA-Redaktionsmobil hat Station in Mayschoß gemacht. Sechs Monate nach der Flut nimmt die Instandsetzung durch die Gründung der Wiederaufbaugesellschaft „Zukunft Mittelahr“ konkrete Züge an. Allmählich kehren auch die betroffenen Anwohner zurück.