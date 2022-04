Flutkatastrophe im Ahrtal : Fehlendes Formular war wohl Grund für ausbleibende „Nina“-Warnung

Koblenz 134 Menschen sind bei der Flutkatastrophe Mitte Juli im Ahrtal ums Leben gekommen, Hunderte wurden verletzt. Viele brachten sich nicht rechtzeitig in Sicherheit, weil sie nicht früh genug gewarnt worden sind - zum Beispiel über die Warn-App „Nina“. Nun gibt es neue Erkenntnisse, woran das lag.

In der Antwort des rheinland-pfälzischen Innenministeriums auf eine kleine Anfrage des Freie-Wähler-Abgeordneten Stephan Wefelscheid heißt es unter Bezug auf ein Rundschreiben des Ministeriums vom Juli 2020: Nur wenn der Einsatzleiter „eine unterzeichnete schriftliche Aufforderung in Form eines Vordrucks in die integrierte Leitstelle per Fax oder E-Mail“ sende, könnten Warnungen – etwa über die App „Nina“ – erfolgen. „Formularangaben“, so das Ministerium, „seien aber weder telefonisch noch per Mail erfolgt.“ Von daher habe die Integrierte Leitstelle in Koblenz keine Berechtigung gehabt, „eigenständig Warnungen auszulösen“, heißt es in der Antwort auf die Anfrage.