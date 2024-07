Drei Jahre nach der Flut Regierungschefin Malu Dreyer versammelt Kabinett im Ahrtal

Drei Jahre nach der Flut wolle sie mit ihren Ministern und Ministerinnen sowie den Bürgermeistern im Ahrtal und Landrätin Cornelia Weigand die Fragen erörtern: "Wo stehen wir? Was hat sich getan? Und: Was ist noch zu tun?", sagte Dreyer zu Beginn der Sitzung. Am Mittwoch gibt sie ihr Amt ab.