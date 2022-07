Einzelschicksale nach der Flut : Wie Menschen im Ahrtal entschieden, ob sie gehen oder bleiben sollen

Simon Templeton hat sein Haus in Heppingen wiederaufgebaut. Ein Jahr nach der Flut steht der Einzug bevor. Foto: Stephan Stegmann

Kreis Ahrweiler Die Flutkatastrophe hat im Ahrtal Tausende Schicksale beeinflusst. Viele Menschen im Flutgebiet stehen vor den Trümmern ihrer Existenz. Für Betroffene stellt sich häufig die entscheidende Frage: Weggehen oder einen Neuanfang wagen?



Die verheerende Hochwasserkatastrophe vor einem Jahr hinterlässt im Flutgebiet bis heute tiefe Wunden. Aus Verzweiflung, Angst oder Trauer haben einige Betroffene in den vergangenen Monaten ihre zerstörte Heimat verlassen. Unter das bleischwere Gefühl des Verlusts mischt sich aber auch Hoffnung. Denn viele Alteingesessene sind dem Ahrtal treu geblieben und bauen wieder auf. Einige haben in der Weinbauregion sogar ein neues Zuhause gefunden. Das sind ihre Geschichten.

Wenn die Gedanken um die Flutnacht kreisen

Julian Dela hat mit seiner Familie ein neues Haus in Lohrsdorf bezogen. Foto: Stephan Stegmann

Bad Neuenahr-Ahrweiler verlassen hat Julian Dela. „Zu präsent ist mir noch, wie es war, als das Wasser kam“, erinnert sich der 36-jährige Familienvater. Als am Abend des 14. Juli 2021 offizielle Warnungen ausblieben, war Dela selbst noch zur Ahr gelaufen. „Ich wollte mir ein Bild machen, habe die Lage aber unterschätzt, bis das Wasser in unseren Garten floss.“ Bald darauf erreichte es seine Erdgeschosswohnung. „Später stand unser Grundstück gut dreieinhalb Meter hoch unter Wasser.“ Die Flut zerstörte das Zwei-Parteien-Haus in Flussnähe komplett. „Inzwischen ist es abgerissen, darf aber wiederaufgebaut werden.“

Schon kurz nach der Flut habe für Dela allerdings festgestanden, dass sein Weg mit Töchterchen Leyla und Frau Mariana nicht dorthin zurückführen wird. „Wir haben uns schnell entschieden, nicht zurückzukommen, auch weil wir emotional nicht dazu in der Lage sind“, sagt er. „Die Angst davor, was wohl bei erneutem Starkregen passiert, lässt uns nicht los.“ Das merken die Delas nachts noch heute, sobald es stark regnet. „Nicht nur das Geräusch der Tropfen auf dem Dach hält uns wach, sondern auch die Gedanken, die sofort um die Flutnacht kreisen.“

Dela verließ sein Haus, nicht aber seine Heimat. „Wir haben nach einem Zuhause ohne Flutschäden in sicherer Entfernung gesucht und sind im nahen Lohrsdorf fündig geworden“, sagt der 36-Jährige. „Wir sind also noch in der Heimat, was auch für meine Tochter wichtig ist. Aber nun leben wir glücklicherweise weit genug von der Ahr weg.“

Wenn der Wiederaufbau wie am Schnürchen klappt

In Heppingen baut Simon Templeton seit knapp einem Jahr sein Einfamilienhaus wieder auf. „Allerdings muss ich zugeben: Nach allem, was uns passiert ist, war Abwandern unser erster Gedanke“, sagt der 36-Jährige. Rückblick: Als die Flut kommt, muss Templeton seine Frau Nadine, seinen zwei Monate alten Sohn Terrence und seine zwei Hunde auf dem Flachdach in Sicherheit bringen. Die Familie harrt die ganze Nacht dort aus, bis ein Boot sie am Morgen aus der zweiten Etage evakuiert. Autos, Möbel und andere Habseligkeiten sind verloren.

Der Neubau gleicht nach der Flut einer Ruine. „Meine Frau wollte kurz danach nichts als weg. Sie hatte Angst, dass uns das vielleicht wieder heimsucht“, sagt der Familienvater. „Weil sowieso alles neuangeschafft werden musste, wäre ein Neubeginn an einem anderen Ort vermutlich auch das Leichteste gewesen.“

Die Templetons entscheiden sich dagegen. Den Ausschlag habe nicht nur die vorhandene Elementarschadenversicherung gegeben. „Auch die gute Nachbarschaft spielte dabei eine wichtige Rolle.“ Von Ausweichquartieren in der Umgebung plant Tempelton den Wiederaufbau, stellt frühzeitig Anträge und reicht notwendige Gutachten ein. Verhältnismäßig reibungslos verläuft die Sanierung. Templeton entkernt mit trauriger Miene in den Wochen nach der Flut das Gebäude, freut sich aber umso mehr, als nach den Wintermonaten endlich die Trockner abgeschaltet werden können.

Traumapädagogin Aljona Barz vom Hoffnungswerk ist in die erste Ahrtal-WG in Altenahr gezogen. Foto: Hoffnungswerk e.V.

Eilig werden weitere Handwerker beauftragt. Um den Innenausbau voranzutreiben, arbeiten gleich mehrere Firmen parallel. Nebenbei hatte der Bauherr noch Verve, in Anbetracht der unfreiwilligen Renovierung die Raumaufteilung umzuplanen. „Wir wollten die Gunst der Stunde nutzen“, sagt der Familienvater schmunzelnd, der beim Wiederaufbau seines Hauses überwiegend auf flutsichere Komponenten vertraut. Wenn alles planmäßig klappt, will die Familie zum Jahrestag der Katastrophe einziehen. „In Heppingen begehen wir den Jahrestag allerdings erst am 15. Juli“, sagt Templeton. „Zudem hat meine Frau an diesem Tag Geburtstag. Es wäre also schön, wenn wir ihn in diesem Jahr wenigstens ein wenig in unserem neuen Zuhause feiern könnten.“

Wenn im Flutgebiet weitere Hilfe gebraucht wird

Genau das machte auch Aljona Barz an ihrem 35. Geburtstag. Für sie war es die Premiere im Ahrtal. Denn die Bielefelderin ist erst seit Oktober Mitbewohnerin in der ersten Ahrtal-WG des Hoffnungswerks. Hunderte freiwillige Helfer der Rheinbacher Fluthelfer-Organisation hatten in den vergangenen Monaten nach der Katastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz tatkräftig mit angepackt und aufgeräumt. Begleitend brachte das Hoffnungswerk mit seinen Café-Bussen, mobilen Seelsorger-Teams und Begegnungsstätten zahlreiche Projekte für das Flutgebiet ins Rollen.

Auch Barz heuerte bei ihnen an. Für mindestens ein Jahr ist die 35-Jährige in ein wiederhergerichtetes Flut-Haus nach Altenahr gezogen, um sich im Gegenzug in ehrenamtlichen Projekten zu engagieren. „Wie meine Mitbewohner auch will ich für die Betroffenen im Flutgebiet da sein, solange unsere Hilfe benötigt wird. Ich kann mir daher auch gut vorstellen, für die nächsten fünf Jahre im Ahrtal zu bleiben.“

Parallel zu ihrem Engagement in den Begegnungsstätten steht Barz Flutopfern als Traumapädagogin und -fachberaterin zu Seite. „Was ich dort auch knapp ein Jahr nach der Katastrophe noch höre, ist manchmal nichts für schwache Nerven. Viele Betroffene suchen einfach einen Vertrauten und sind froh darüber, wenn ihnen jemand zuhört.“ Bereut habe sie ihren Schritt in fremde Gefilde keineswegs. Barz habe nicht lange gebraucht, um sich auf die Herausforderungen Flutgebiet einzustellen, weil es für sie eine gänzlich neue Erfahrung war. „Einige Betroffene, die ihre Heimat vor der Flut wie ihre Westentasche kannten, brauchen dafür häufig länger“, sagt sie. „Wir können den Menschen dabei helfen, den Blick wieder nach vorne zu richten. Denn ich weiß: Im Ahrtal schlummert viel Hoffnung.“