Knapp drei Jahre nach der Flut Experten diskutieren nachhaltigen Wiederaufbau in Heimersheim

Der nach der dramatischen Naturkatastrophe erforderliche Wiederaufbau des vor rund drei Jahren stark zerstörten Ahrtals wird nach dem Willen von Bund und Land eng wissenschaftlich begleitet. In einem Wissenschaft-Praxis-Dialog sollen nicht nur die Erfahrungen beim Wiederaufbau des Flutgebieten Gegenstand der Betrachtungen sein, vielmehr soll durch vernetztes Arbeiten aus dem an der Ahr gewonnenen Erfahrungsschatz bundesweit geschöpft werden. In der Landskroner Festhalle fand nun ein vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, dem Kreis Ahrweiler und dem Kompetenznetzwerk „Wissenschaft für den Wiederaufbau“ veranstalteter Austausch zu den Themenschwerpunkten Klima, Anpassung, Hochwasser, Resilienz (KAHR) statt. Wissenschaft stieß dabei auf Praxis. Umwelt-Staatssekretär Erwin Manz: „In Rheinland-Pfalz gibt es bereits eine gute Verzahnung zwischen den im Katastrophenfall handelnden Akteuren und der Wissenschaft. Nicht aber bundesweit. Das wollen wir mit dieser Veranstaltung verbessern.“