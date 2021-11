Vollsperrung auf der B9 : Frau in Bad Breisig von Pkw erfasst und schwer verletzt

Frau in Bad Breisig von Pkw erfasst und schwer verletzt

Bad Breisig Eine 70-jährige Frau wurde in Bad Breisig von einem Auto erfasst. Die B9 wurde vorübergehend voll gesperrt. In beide Fahrtrichtungen staute sich der Verkehr.

Am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr betrat eine 70-jährige Frau in Bad Breisig unvermittelt die B9 und wurde von einem Auto erfasst. Die 83-jährige Fahrerin des Wagens war in Richtung Brohl-Lützing unterwegs, als sich der Unfall auf Höhe der dortigen Aldi Filliale ereignete.