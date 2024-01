Neujahrsempfang in Bad Breisig Freie Wähler sind bei Blitzer-Plänen skeptisch

Der inhaltliche Auftakt galt dem Seniorenbus, der vermutlich in diesem Jahr erstmals durch das Breisiger Ländchen rollen soll. Auf Vorschlag der FWG hatte man Zuwendungen aus dem sogenannten „Leader-Programm“ des Landes beantragt und auch in Aussicht gestellt bekommen. Nun rücke die Einführung eines solchen Busangebotes dank der Fördermittel in greifbare Nähe, nachdem das zuvor von den Kommunen der Verbandsgemeinde - Bad Breisig, Brohl-Lützing, Gönnersdorf und Waldorf - finanzierte „Senioren-Taxi“ kostenmäßig reichlich aus dem Ruder gelaufen war. Sorgen bereite indes die seit sechs Jahren anstehende Erweiterung der Lindenschule. Marx: „Hier hakt es an allen Ecken und Enden.“