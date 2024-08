Freilichtbühne Schuld Peter Pan erweist sich als großer Publikumsliebling

Es geschah an einem Abend, als die Eltern von Wendy und ihren jüngeren Brüdern Michael und John aus waren. Die Kinder von Mrs. und Mr. Darling klettern in London aus ihrem Kinderzimmerfenster und folgen Peter Pan und der Fee Glöckchen ins Nimmerland. Die Freilichtbühne Schuld verwandelt sich in das Zuhause von dem Jungen Peter Pan, der niemals erwachsen werden möchte. Als Anführer der „Verlorenen Jungs“ lebt Peter Pan mit Feen und Indianern in dem Abenteuerland und kämpft gegen Piraten.