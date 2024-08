Freizeitbad Brohltal Herr Anton bedient ganz automatisch

Die schwierige Situation am deutschen Arbeitsmarkt schlägt sich auch im Freizeitbad Brohltal nieder. Das von den Gemeinden Weibern und Kempenich gemeinsam betriebene Freibad muss in diesem Jahr nämlich ohne seinen Kiosk auskommen. „Leider fehlt das Personal für den Betrieb des kleinen Häuschens“, bedauert der Beigeordnete der Verbandsgemeinde Brohltal, Rolf Hans. Die Betreiberfirma des Bades könne kein Personal finden, um den ursprünglich geplanten Kioskbetrieb aufzunehmen. Ein Schwimmbadsommer ohne Süßes, kühle Limonade und die für viele fast schon obligatorische Portion Fritten? Undenkbar. Ganz so schlimm wird es dann doch nicht werden. Die Alternative, die kurzfristig gefunden wurde, nennt sich „Herr Anton“. Eine Kombination aus drei Snackautomaten.