Neues Angebot in Sinzig Für jeden das passende Herz und andere Schätze in Sinzig

Ob Häkelkleid, originelle Wohnaccessoires oder Schmuck, Keramik oder Steckmöbel – in dem Laden an der Koblenzer Straße 2 am Markt ist Raum für viele schöne Dinge rund um das Thema Handarbeit. 14 Kunsthandwerker aus der Region präsentieren dort die Schätze jeweils lange gehegter Leidenschaften. Alle 14 vermarkten sich jeweils selbst. Die Grafschafter Offsetdruckerin Michaela Krause etwa häkelt seit acht Jahren „nach Wunschfarbe und Wunschmaß“ Kleider und Tuniken als „ein Hauch von Nichts“. Naturkosmetik stellt sie sogar schon seit 20 Jahren her, wobei ihr das Kräuterwissen der Großeltern zugutekommt.