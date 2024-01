Initiativen in der Gastrobranche Wie die Ahrregion neue Fachkräfte gewinnen will

Der Tourismus in der Region, das Beherbergungsgewerbe, die Gastrobetriebe mit ihren Restaurants und Kneipen gehören zu den tragenden Säulen des Wirtschaftslebens in der Region an Rhein und Ahr. Wie andere Branchen leidet auch das Fremdenverkehrsgeschäft unter Fachkräftemangel. Gutes Personal für Hotels oder Speiselokale zu finden – vor allem aber auch: langfristig zu binden – gehört zu den großen Herausforderungen der Betriebsinhaber. „Der Wettbewerb um Auszubildende, Arbeitskräfte, Aushilfen und Fachkräfte ist längst in vollem Gange, der branchenspezifische Arbeitsmarkt für das Gastgewerbe nahezu leer gefegt“, so der Tourismusreferent bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz, Christian Dübner. Der sich verschärfenden Situation und Entwicklung will man sich mit neuen Ideen, Seminaren und Projekten entgegenstellen.