Interview mit Hermann-Josef Pelgrim zum Wiederaufbau an der Ahr „Es ist eine vollständig neue Herausforderung"

Es sind 1444 Einzelmaßnahmen, die Bad Neuenahr-Ahrweiler nach der Flutkatastrophe jetzt vor der Brust hat. Um die Stadt wieder bunt zu machen. Um die in der Flutnacht zerstörten Straßen, Wege und Plätze, Kanäle, Versorgungsleitungen, Parks, Uferpromenaden, Sporthallen oder Spielplätze neu aufzubauen. Um die kommunale Infrastruktur so herzustellen, dass die Funktionalität wieder vollends gegeben ist und man wieder gerne in der Kreisstadt wohnt. Wenige Monate nach der Naturkatastrophe hatte der Stadtrat eine Wiederaufbaugesellschaft gegründet, an deren Spitze der frühere Oberbürgermeister von Schwäbisch Hall steht: Hermann-Josef Pelgrim.