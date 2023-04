Nach der Flut im Ahrtal Der Gasthof Saffenburg in Mayschoß wird abgerissen

„Es ist fast eine Enteignung. Wenn ich nicht so gute Versicherungen hätte, stünden wir jetzt ganz schön arm da.“ Das sagt Thomas Kraus, Besitzer und Chef des Gasthofs „Zur Saffenburg“ in Mayschoß. Derzeit nagen die Abrissbagger an dem Traditionshaus in Familienbesitz. Seine Vorfahren hatten den Bau mit Schiefer im Erdgeschoss und Fachwerk in den oberen Geschossen etwa um 1900 errichtet, später wurde das Haus vergrößert, das Fachwerk außen verputzt. Nach vielem Hin und Her hat Thomas Kraus (51) mit Ehefrau Jela Mayschoß verlassen, ist zu einer Tochter in die Pfalz gezogen – und plant die Zukunft dort.