Finanziert durch Spenden : Geländewagen an die Feuerwehren aus Adenau und Altenahr übergeben

Geländewagen an die Feuerwehren aus Adenau und Altenahr übergeben

Drees Feuerwehren im Ahrtal erhalten zwei besonders geländegängige Fahrzeuge, ähnlich einem Quad, die schon zur Personenrettung während der Flut erfolgreich eingesetzt wurden. Während einer Trainingssession im Offroadpark testen die Einsatzkräfte die neuen Vehikel auf Herz und Nieren.

Letzte Woche erhielten die freiwilligen Feuerwehren der Verbandsgemeinden Adenau und Altenahr auf dem Gelände des Nürburgring Offroadparks in Drees zwei Geländewagen des Typs All-Terrain-Vehicle (ATV). Die beiden ATV-Sonderfahrzeuge im Gesamtwert von über 80.000 Euro wurden komplett über Spendengelder, maßgeblich der Rotarier, finanziert, so eine Mitteilung des Clubs. Die beiden Co-Präsidenten des Rotary Club Adenau-Nürburgring, Rolf Schlipköter und Alex Schoep, sowie der Koordinator des Projektes Georg Schmitz, der ebenfalls Clubmitglied ist, übergaben die Spende.

Die Fahrzeuge zeichnen sich durch eine hohe Geländegängigkeit in besonders unwegsamem Gelände aus und bieten sich für Erkundungsfahrten, Waldbrandbekämpfung, Verletztenbergung und Rettung in unwegsamem Gelände an. Für den speziellen Einsatz im Feuerwehrdienst wurden sie unter anderem zusätzlich noch mit Signalanlage, Frontblitzer, Blaulichtbalken, Feuerlöscher mit Halter, Digitalfunkantenne und feuerwehrtechnischer Zentralelektrik mit Entstörung ausgestattet.