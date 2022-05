Fahndung läuft : Unbekannte sprengen Geldautomaten in Sinzig

In Sinzig ist ein Geldautomat gesprengt worden. Foto: Martin Gausmann

Sinzig Unbekannte Täter haben einen Geldautomaten am Gebäude eines Einkaufsmarktes in Sinzig in der Industriestraße gesprengt und sind mutmaßlich mit einem Alfa Romeo geflüchtet. Die Polizei fahndet nach den Tätern und bittet um Hinweise.



In der Nacht von Freitag auf Samstag meldeten mehrere Anwohner gegen 0.17 Uhr der Polizei eine mutmaßliche Explosion am Gebäude eines Einkaufsmarktes in Sinzig in der Industriestraße 10. Die Polizei hat nun die Fahndung im Fall der Sprengung eines Geldautomaten durch unbekannte Täter eingeleitet. Der Geldautomat hat sich in einem Einkaufszentrum befunden, in dem unter anderen Kaufland untergebracht ist.

Wie die Polizei mitteilt, beobachteten Zeugen, wie ein grauer Sportwagen der Marke Alfa Romeo in Richtung Autobahn flüchtete. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen wurde ein verunfalltes graues Auto gleicher Marke auf einem Feldweg zwischen den Ortslagen Westum und Löhndorf gefunden, so die Polizei weiter. Derzeit werde davon ausgegangen, dass es sich dabei um das Fluchtfahrzeug handelt.

Die Ermittlungen dauern derzeit noch an und die Dienststelle bittet um die Mithilfe der Öffentlichkeit und fragt: Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu den Tätern und möglichen Fluchtumständen geben? Wer hat in der näheren Umgebung abgestellte Fahrzeuge bemerkt oder Gegenstände gefunden, die der oder die Täter verloren oder weggeworfen haben könnten? Wer hat in den zurückliegenden Stunden und Tagen im Umfeld der genannten Örtlichkeit Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Die Polizei bittet darum, Hinweise an die Polizei in Koblenz zu melden unter 0261 1031 099.

(ga)