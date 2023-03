Durchsuchungen in Bonn und Niederkassel : Europaweit gesuchter Geldautomaten-Sprenger festgenommen

Im Mai 2022 wurde dieser Geldautomat in Sinzig gesprengt. Auch für diese Sprengung sollen die Männer verantwortlich sein. Foto: Martin Gausmann

Bonn/Sinzig Die Polizei hat einen europaweit gesuchten 47-Jährigen festgenommen. Er ist der Hauptverdächtige in einer Reihe von Geldautomaten-Sprengungen unter anderem in der Region. Vorausgegangen waren Durchsuchungen in Niederkassel und Bonn.



Ein 47 Jahre alter Mann ist der Hauptverdächtige der Polizei in einer Reihe von Geldautomatensprengungen in den vergangenen zwei Jahren in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Mit mehreren Haftbefehlen wurde der Mann europaweit gesucht. An diesem Donnerstag wurde er von Spezialeinsatzkräften der Polizei im Rheinland festgenommen. Vorausgegangen waren Durchsuchungen von drei Häusern in Niederkassel-Mondorf, Bonn und Köln.

Wie die Staatsanwaltschaft Düsseldorf mitteilte, werden ihm und einer vorwiegend rumänischen Tätergruppe insgesamt neun Automatensprengungen zwischen April 2021 und Februar 2023 vorgeworfen. Die Gruppe soll dabei immer wieder in wechselnder Besetzung aktiv gewesen sein und bei den Taten nach derzeitigem Ermittlungsstand eine Beute von rund 450.000 Euro gemacht haben. Der 47-Jährige gilt als Kopf der Gruppe, die unter anderem auch für zwei Geldautomatensprengungen in Sinzig im Mai 2022 sowie im Januar 2023 verantwortlich sein soll.

Seit September des vergangenen Jahres führte die Polizei Köln verdeckte Ermittlungen im Umfeld der Gruppe, die nun zur Verhaftung des Mannes führen konnten. „Die Verdächtigen sollen überwiegend Fahrzeuge der Marken Alfa Romeo und Fiat genutzt haben. Auch ist die Gruppierung verdächtig, eine Vielzahl von Fahrzeugdiebstählen und Einbrüchen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz begangen zu haben“, so die Staatsanwaltschaft Düsseldorf am Donnerstag in ihrer Mitteilung. Zudem konnten die Ermittler auch Verbindungen zu Taten in Belgien, Frankreich, Luxemburg, Schweiz, Österreich und Rumänien herstellen.