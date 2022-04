Geld für Wiederaufbau : Gemeinden im Flutgebiet an der Ahr erhalten 260.000 Euro vom Land

Nicole Steingaß, Beauftragte für den Wiederaufbau an der Ahr, war jetzt in Mayschoß zu Gast – und überbrachte Förderbescheide für mehrere Gemeinden. Foto: Martin Gausmann

Mayschoß Mehrere Gemeinden im Flutgebiet an der Ahr haben jetzt vom Land Rheinland-Pfalz insgesamt 260.000 Euro für den Wiederaufbau bekommen. Die Beauftragte des Landes überreichte in Mayschoß die Förderbescheide.



Nicole Steingaß, die Beauftragte der rheinland-pfälzischen Landesregierung für den Wiederaufbau an der Ahr, hat jetzt in Mayschoß Förderbescheide überreicht. Insgesamt gibt es vom Land 260.000 Euro, je 26.500 für die von der Flut geschundenen Gemeinden Kirchsahr, Kesseling, Hönningen, Ahrbrück, Rech und Dernau. Altenahr erhält aufgrund seiner auch überörtlich wichtigen Funktion 50.000 Euro. Das Geld ist vorgesehen als Unterstützung der Gemeinden bei der Konzeption ihrer Zukunft. Die Orte können Büros beauftragen, die zusammen mit den Menschen im Dorf die Zukunft planen.

„Im Fokus steht die mittel- und langfristige Entwicklung der Kommunen. Der Wiederaufbau soll nachhaltig sein“, sagte Steingaß, die auch Innenstaatssekretärin ist. „In der Kommunalentwicklung hat sich das Prinzip bewährt, dass Menschen vor Ort gemeinsam ihre Zukunft entwerfen. Mit fachlicher Unterstützung professioneller Planer werden die Ortsgemeinden im Prozess begleitet und beraten.“ Das Innenministerium fördere diese Unterstützung. Dabei könne es um Fragen der Gestaltung, der Wohnbauentwicklung, aber auch der Infrastruktur gehen. Wie Hartwig Baltes, der Erste Beigeordnete der Gemeinde Mayschoß, ausführte, sind nicht alle Maßnahmen in den Orten finanziell vom Wiederaufbaufonds abgedeckt. Daher ist die Finanzspritze aus Mainz hochwillkommen zur Wiederherstellung und Verbesserung der kommunalen Infrastruktur.

Küchenteam verabschiedet sich aus Mayschoß

Die Staatssekretärin hatte Mayschoß als Ort für die Übergabe der Förderbescheide nach eigenen Angaben mit Absicht ausgewählt: Sie hatte gute Erinnerungen an die Atmosphäre in dem alten Weindorf – trotz der Zerstörung. „Am 23. Dezember habe ich auch hier mit den Menschen gesessen und fand die Atmosphäre ergreifend“, blickte sie zurück. Es habe sie nachhaltig beeindruckt, dass die Menschen es trotz all der Trümmer geschafft hätten, wieder ein Heimatgefühl zu vermitteln.

Auf der Terrasse der Winzergenossenschaft waren aber nicht nur Steingaß und ihre Begleiter zu Gast, sondern auch Dieter Hardt und sein Küchenteam aus Asbach im Westerwald. Die Asbacher waren direkt nach der Flut nach Mayschoß gekommen und hatten dort mithilfe von Lebensmittelspenden ehrenamtlich zweimal wöchentlich gekocht. Nun war das Team zum letzten Mal zur Stelle und servierte Gegrilltes sowie zum Nachtisch Waffeln mit Kirschen, Eis und Sahne.

Gute Beziehungen zwischen Asbach und Mayschoß

„Nach der Flut im Ahrtal habe ich zu Hause auf der Terrasse gesessen und gedacht, du musst etwas Gutes tun“, berichtet Dieter Hardt. Er erkundigte sich bei seinem Verwandten, Lothar Anhalt, dem früheren Pfarrer des Weindorfs, was er machen könne. „Die brauchen etwas zu essen, sie haben Hunger“, habe der geraten. Und so habe er alle Hebel in Bewegung gesetzt, Lebensmittel beschafft und sich mit anderen Freiwilligen auf den Weg nach Mayschoß gemacht.