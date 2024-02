Geothermie am Geyr-Sprudel Thermalquellen als Nutzung für die Energiegewinnung

Mit der Erbohrung der ersten von insgesamt sechs Thermalquellen begann im Jahr 1914 der rasante Aufstieg Bad Breisigs zur Kur- und Quellenstadt. Der Titel „Bad“ wurde 1958 verliehen. Zwanzig Jahre zuvor hatte man das „Heilbäderhaus Geyrsprudel“ an der Albert-Mertes-Straße erbaut, heißt es in einer kleinen Abhandlung zum Thema „Quellen und Sprudel“ in Bad Breisig. Bereits in den Jahren 1912 bis 1914 hatten der Quellenforscher Peter Lang und Freiherr Maximilian von Geyr zu Schweppenburg durch eine Bohrung in einer Tiefe von mehr als 600 Metern die warme Mineralquelle erschlossen. Schnell war die Idee geboren, den flüssigen und heilbringenden Schatz aus der Tiefe professionell zu nutzen. Ergebnis: Das erste Thermalhallenbad in Rheinland-Pfalz wurde gebaut, 1969 entstand gar Europas erstes Thermal-Hallen-Wellen-Bad, das jedoch den Wandel der Zeit und ein verändertes Freizeitverhalten nicht überlebte. 1991 wurden schließlich die Römer-Thermen als modernes Thermalbad mit Saunalandschaft eröffnet. Am Trinkbrunnen im Eingangsbereich kann das warme kristallklare Heilwasser probiert werden.