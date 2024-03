Refugium für Hunde Gericht: Gnadenhof Eifel soll fast alle Tiere abgeben

Der „Kaukase“ Diego liegt wie so oft am Zaun an der Straße. Aufmerksam aber scheinbar auch entspannt beobachtet der Herdenschutzhund die wenigen Fahrzeuge auf der entlegenen Kreisstraße 26 zwischen Harscheid und Sierscheid. Doch so ruhig die Szene am Gnadenhof Eifel in diesem Moment wirkt, so heiß geht es hinter den Kulissen her. Einen Hinweis darauf gibt das Banner am Zaun des Geländes: „Rettet meinen Gnadenhof!“. Unter dieser Überschrift hat die Betreiberin des Harscheider Hofs, Liane Olert, seit Herbst vergangenen Jahres fast 46.000 Unterschriften bei einer Online-Petition gesammelt – für den Erhalt des Gnadenhofs.