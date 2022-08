Geteilte Gemeinde an der Ahr​: Nächster Schritt zur Marienthaler Einheit

Bad Neuenahr-Ahrweiler/Dernau Ein Teil des Ahr-Ortes Marienthal gehört bisher zu Bad Neuenahr-Ahrweiler, ein anderer zu Dernau in der Verbandsgemeinde Altenahr. Das soll sich ändern. Marienthal soll künftig komplett zu Dernau gehören. Nun wurde eine weitere Hürde gemeistert.

Der von der Flutkatastrophe so stark gezeichnete 100-Seelen-Ort Marienthal ist zur Hälfte zur Kreisstadt Bad Neuenahr-Ahrweiler als Teil des Ortsbezirks Walporzheim zugehörig, zur Hälfte gehört er zu Dernau in der VG Altenahr. Die Grenze bildet der Hubach. Die Folge: Auf der einen Seite werden die Mülltonnen an anderen Tagen geleert, als auf der anderen Seite. Kommunale Abgaben fallen je nach Rathaus unterschiedlich aus und natürlich gibt es auch links andere Ansprechpartner bei den Verwaltungen, als rechts. Immerhin: Sollte es einmal brennen, rückt die Feuerwehr aus Dernau an, egal, auf welcher Seite. Zudem hat man eine einheitliche Postleitzahl und eine einheitliche Vorwahl. Die Teilung des Dorfes hat historische Gründe: Westlich des Baches herrschten die Saffenburger und Aremberger Herren, links das kurkölnische Ahrweiler.

Wo soll die neue Grenze verlaufen?

Spätestens in der Nachbearbeitung der Flutkatastrophe wurde klar: Der Verwaltungsaufwand ist zu hoch, es muss eine einheitliche Lösung her. In einer Befragung der Bevölkerung sprach sich eine große Mehrheit dafür aus, dass der Ort künftig zu Dernau und damit zur Verbandsgemeinde Altenahr gehören soll. Einstimmig brachte die Ortsgemeinde Dernau einen entsprechenden Antrag ein, der Verbandsgemeinderat votierte ebenso einstimmig, man trat an die Kreisstadt heran. Diese ließ ihrerseits „ihre“ Marienthaler noch einmal abstimmen. Von den 47 neuerlich befragten Einwohnern Bad Neuenahr-Ahrweilers im Ostteil Marienthals nahmen 37 an der Abstimmung teil, 29 sprachen sich für Dernau aus, fünf waren dagegen. Eine satte Mehrheit. Doch wo soll die neue Grenze verlaufen?