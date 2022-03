Gleitschirmflieger kreisen über Dernau : Die Könige der Lüfte sind zurück im Flutgebiet

Schwebten schon vor der Flut über das einst malerische Ahrtal bei Dernau: Hartmut Schlegel und sein Gleitschirmflieger-Club aus dem Siebengebirge sind nach der Hochwasserkatastrophe wieder zurück am Krausberg. Foto: Gleitschirmfliegerclub Siebengebirge

Dernau Die Piloten des Drachen- und Gleitschirmfliegerclubs Siebengebirge ziehen nach der Flutkatastrophe wieder ihre Kreise am Dernauer Himmel. Bürgermeister Alfred Sebastian sieht darin ein Zeichen der Hoffnung. Auch den Aktiven bedeutet die Rückkehr an den Krausberg viel.



Das flutgeplagte Ahrtal ist fortan um eine Attraktion reicher. Denn die Piloten des Drachen- und Gleitschirmfliegerclubs Siebengebirge (DGC) nehmen den Flugbetrieb am Krausberg auf und ziehen fortan wieder ihre Kreise über Dernau. Bürgermeister Alfred Sebastian begrüßte die Flieger auf dem provisorischen Landeplatz, der durch die Flutkatastrophe im Juli 2021 vollkommen zerstört worden war. „Wir freuen uns, dass mit den Fliegern wieder ein Stück Normalität nach Dernau zurückkehrt“, sagt Sebastian. „Für manche Dernauer sind die bunten Segel am Himmel eine Art Hoffnungszeichen. Sie stehen für die farbige Vielfalt unserer Gemeinde, die wir uns Schritt für Schritt zurückerobern wollen.“

Anflug aus der Vogelperspektive: Der Sportplatz in Dernau diente den Gleitschirmfliegern vor der Flut als Landeplatz. Das Hochwasser hat das Areal vollständig verwüstet. Foto: Gleitschirmfliegerclub Siebengebirge

Die Vertreibung aus dem Flug-Paradies

Rund 300 Vereinsmitglieder aus dem Raum Köln, Bonn und Koblenz hatten auf dem Dernauer Krausberg ihre zweite Heimat gefunden. „Die meisten unserer Aktiven sind Gleitschirmflieger, einige von ihnen fliegen auch mit einem Motor auf dem Rücken. Etwa eine Handvoll hat einen Flugschein für das Drachenfliegen“, sagt DGC-Vorstandsmitglied Hartmut Schlegel. Dann kam die Flutkatastrophe. Auch für die Sportler war sie ein Schock. „Es war für uns wie die Vertreibung aus dem Paradies. Der Sportplatz, auf dem wir immer gelandet sind, war eine einzige Schlammwüste, alles war zerstört.“ Für die einstigen Könige der Lüfte stand schnell fest: Fliegen ist dort bis auf Weiteres unmöglich.

Gezögert haben die Sportler dennoch nicht, als es darum ging, dem Wiederaufbau ihrer Heimstatt unter die Arme zu greifen. „Wir haben uns zusammengerissen. Uns wurde klar, dass der Ort, der für uns bislang ein beliebtes sportliches Ausflugsziel war, jetzt Hilfe braucht“, sagt Schlegel. Kurzum rief der Club die Initiative „Gleitschirmflieger und Freunde helfen“ ins Leben. „Bis in den Herbst hinein haben mehr als hundert Piloten und Angehörige mit Muskelkraft angepackt, wo es nötig war. Sie haben Schlamm geschippt, Putz abgeschlagen und in den Weinbergen geholfen“, sagt der Gleitschirm-Pilot. An mehreren Wochenenden haben viele von ihnen in Bonn, Brühl und Köln zudem Flutwein gegen Spenden verteilt.

Ersehntes Comeback der Sportflieger

Nun läuten die Flieger ihr Comeback am Dernauer Krausberg ein. Nicht nur Schlegel freut sich riesig darauf, und gerät schon ins Schwärmen, wenn er an das einmalige Flugerlebnis über das Ahrtal denkt. „Allein der Ausblick vom Start auf den Ort und die Weinberge ist unvergleichlich schön.“ In Dernau komme noch dazu, dass sich im Talkessel bei Sonnenschein die Luft ungestört aufheizen kann. Diese warme Luft schiebt der Nordwind als Thermik an den Dernauer Ski-Hang, den die Flieger zum Starten verwenden. „So entsteht sehr oft ausgezeichneter Aufwind, den wir nutzen können, um hoch über dem Aussichtsturm zu kreisen und von dort weiter Richtung Eifel oder die Ahr zu fliegen, bis hinauf Richtung Hönningen, wo wir ebenfalls einen Landeplatz haben.“

Noch etwas macht die Wiederaufnahme des Flugbetriebs so einmalig. „Es ist im Umkreis von 50 Kilometern der einzige Starthang, an dem man bei Nordwind fliegen kann“, weiß der Gleitschirm-Experte. Zugleich sei es ein sehr anspruchsvolles Fluggebiet. Schlegel: „Den Piloten wird viel abverlangt, weil die Landung im engen Tal schwierig ist. Deshalb braucht man für Dernau einen sogenannten B-Schein, für den eine Prüfung abzulegen ist. Für Anfänger ist der Krausberg eher nicht geeignet.“

Eine Attraktion mehr für lebendigen Tourismus

Dass Dernaus Bürgermeister die Rückkehr der Gleitschirmflieger als farbenfrohen Hoffnungsschimmer für das Ahrtal bezeichnet, freut die Sportler umso mehr. „Im Vergleich zum Wein- und Wandertourismus sind wir sicherlich ein kleines Licht. Aber die Touristen und Einwohner mögen uns. Die bunten Segel, die an einem sonnigen Tag ihre lautlosen Kreise am Himmel ziehen, sind ein echter Hingucker“, sagt Schlegel. Ein weiterer Pluspunkt: „Wir fliegen mit Sonnenenergie. Wir produzieren keine Abgase und machen keinen Lärm. Damit gehören wir zum sogenannten sanften, naturnahen Tourismus, der ins Ahrtal mit seinen beliebten Wander- und Radwegen sehr gut passt.“

Mehr als nur ein angenehmer Nebeneffekt dessen ist, dass auch das Verhältnis zu den Dernauern stimmt. „Die Beziehungen sind sehr vielfältig. Der Starthang für die Gleitschirme ist eigentlich der Ski-Hang des Ski-Clubs Dernau. Wir sind sehr dankbar, dass wir ihn im Sommer zum Starten nutzen dürfen“, sagt Schlegel. Im Herbst wird der Hang für den Winter gemäht und so hergerichtet, dass Skilaufen möglich ist. „Und dabei helfen wir natürlich mit.“ Auch dass der Fußballplatz vor der Flut stets als Landebahn herhalten musste, war selten ein Problem. Schlegel: „Die Fußballer waren uns immer sehr freundlich gesonnen. Manchmal haben sie uns sogar erlaubt zu fliegen, obwohl sie trainiert haben. Extra für uns haben sie ihr Training kurz unterbrochen, damit wir landen konnten.“ Obendrein sei ein Dernauer Winzer gleichzeitig Mitglied der Gleitschirmflieger. „So hat er uns schon so manche Türe in der Gemeinde geöffnet“, sagt Schlegel. Mittlerweile haben sich viele Bekanntschaften und sogar Freundschaften zu den Dernauern entwickelt. Schlegel: „Deshalb sind wir umso glücklicher, wenn wir mit unserer Leidenschaft fürs Fliegen auch einen kleinen Beitrag für das Aufleben des Tourismusbetriebs in Dernau leisten können.“