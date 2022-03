Festival „Musik und Wein im Ahrtal“ : Götz Alsmann kommt an die Ahr

Götz Alsmann ist im Juni anlässlich des Festivals „Musik und Wein im Ahrtal“ in Marienthal zu Gast. Foto: dpa/Guido Kirchner

Marienthal Nach zwei Jahren Pause ist dieses Jahr wieder das Festival „Musik und Wein im Ahrtal“ in Marienthal geplant. Auf dem Programm stehen unter anderem Musiker Götz Alsmann und Kabarettist Torsten Sträter.



Erst Corona, dann die Flut: Seit zwei Jahren planen die Organisatoren des Marienthaler Festivals „Musik und Wein im Ahrtal“ die Fortsetzung ihrer Reihe rund um Fronleichnam. Es hat sich seither einiges an Programmpunkten angesammelt, und darum freuen sich Gregor Gäb und Paul Josten, dass sie ihr Event in diesem Jahr wieder anbieten können, und zwar vom 15. bis 25. Juni – unter anderem mit Musiker Götz Alsmann und Kabarettist Torsten Sträter. Allerdings findet das Festival wegen Corona diesmal nicht in der engen Kirchenruine im Kloster Marienthal statt, sondern oberhalb des Weinguts.

Start ist am 15. und 16. Juni mit der Hausband der Kölner Stunksitzung. „Köbes Underground“ haben bereits versprochen, ein besonderes Programm zu spielen. Weiter geht es am 17. Juni mit der Pink-Coverband „It’s all Pink“. Eröffnet wird der Abend von dem Kölner Newcomer-Trio Wildive. Für diesen Abend gibt es noch Tickets.

Götz Alsmann und seine Band spielen am 19. Juni

Mark Gillespies „Kings of Floyd“ spielen am Samstag, 18. Juni, und präsentieren den Sound von Pink Floyd. Das ursprünglich einmal als Jazz-Festival gestartete Event in Marienthal dürfte seinen Höhepunkt am Sonntag, 19. Juni, finden. Dann ist Götz Alsmann mit seiner Band zu Gast. Außerdem kommen Karolina Strassmayer und Drori Mondlak mit ihrer Formation „Klaro“.

Das Festival geht in diesem Jahr über zwei Wochenenden. Am 24. Juni steht Kabarettist Torsten Sträter mit seinem Soloprogramm „Schnee, der auf Ceran fällt“ auf dem Programm. Tags darauf macht die Bonner AC/DC-Coverband „Dirty Deeds ‘79“ den Abschluss. Im Anschluss findet eine Aftershow-Party mit DJ Rock-Doc statt.

Karten von 2020 und 2021 behalten ihre Gültigkeit

Da viele der Gastspiele bereits in den geplanten und dann abgesagten Programmen der Jahre 2020 und 2021 standen, weisen die Veranstalter darauf hin, dass alle erworbenen Tickets aus den beiden genannten Jahren ihre Gültigkeit behalten. Der Vorverkauf läuft zudem, Karten gibt es unter www.kleinkunstandmore.de/tickets.