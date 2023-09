Hohe Haftstrafe für Drogendealer In der Goldenen Meile klickten die stählernen Handschellen

Der Ausflug in die „Goldene Meile“ endete in stählernen Handschellen: Im Kofferraum befanden sich flüssiges Amphetamin-Öl, Amphetamin- und Ecstasy-Tabletten, Rollen mit Fünf-Euro-Scheinen und in der Mittelkonsole des Wagens zudem ein sogenanntes Einhandmesser (Stilett). Das Mitführen derartiger Messer ist nach dem Waffengesetz nicht erlaubt. Mit dieser Waffe, so die Vermutung der Staatsanwaltschaft und der Polizei, sollten Drogengeschäfte „abgesichert“ werden. Wie berichtet, befand sich das Duo auf der Rückfahrt von Frankfurt nach Arnsberg (Sauerland) und hatte in einer Spielothek in der „Goldenen Meile“ im Gewerbegebiet von Bad Breisig einen Zwischenstopp eingelegt.