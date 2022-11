Unfall auf der B257 : Klein-Lkw verunglückt auf Bundesstraße in der Grafschaft

Klein-Lkw verunglückt auf Bundesstraße in der Grafschaft

Am Donnerstagnachmittag ist ein Klein-Lkw auf der B257 in Richtung Meckenheim verunglückt. Foto: Axel Vogel

Grafschaft Am Donnerstagnachmittag ist auf der B257 in der Grafschaft ein Klein-Lkw von der Fahrbahn abgekommen und verunglückt.

Kurz vor 16 Uhr am Donnerstagnachmittag ist ein Klein-Lkw aus noch ungeklärter Ursache auf der B257 in Richtung Meckenheim verunglückt. Mutmaßlich hat der Fahrer des Lkw die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist schließlich auf der Seite am Straßenrand liegen geblieben.