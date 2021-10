Große Spendenbereitschaft : Mayschoß verteilt 1,2 Millionen Euro an Flutbetroffene

Termine in Mayschoß

Eine Bürgerversammlung zum Thema Nahwärme findet am Donnerstag, 28. Oktober, in der Kirche statt. Am Samstag, 30. Oktober, gibt es eine Halloween-Party. Gäste sind ein Chor sowie Alphornbläser und Jodler aus der Schweiz. Das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) des Landes bietet eine Infoveranstaltung zum Thema Fluthilfe an, sie ist am Donnerstag, 4. November, 18 Uhr, in der Halle in Grafschaft-Ringen. Die Telekom bietet kostenlose Glasfaser-Anschlüsse an für Einwohner, die sich jetzt entscheiden.