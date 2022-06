Sinzig sprudelt anders : Große Stadtfete mit närrischem Flair

Prächtige Stimmung beim Kölschen Abend: Ausgelassen feiern Besucher das Stadtfest „Sprudelndes Sinzig“ mit neuem Konzept. Foto: Martin Gausmann

Sinzig Beim Stadtfest „Sprudelndes Sinzig“ setzen die neuen Veranstalter mit kölschen Klängen und buntem Budenzauber auf Karnevalsstimmung im Sommer. Besondere Highlights warteten auf die kleinen Besucher.



Von Hildegard Ginzler

Die große Stadtfete „Sprudelndes Sinzig“ ist zurück, hat sich aber überraschend verändert. Statt des früher dreitägigen Events einschließlich Budenzauber in der Kernstadt und verkaufsoffenem Sonntag lockte jetzt ein neues zweitägiges „Sprudelndes Sinzig 2022“, erstmals ausgerichtet von der Karnevalsgesellschaft (KG) „Närrische Buben“, mit Party, Sommerkarneval und kölschem Open-Air-Konzert auf dem Kirchplatz. Bequem erreichten die Besucher das Stadtfest durch den Rhein-Meile-Shuttlebus, der zwischen Remagen, Sinzig und Bad Breisig fuhr.

Der Tanzmajor heizt den Besuchern ein

Am Freitagabend wummerten einem die Bässe vor dem Platz entgegen, wo die SWR3-Party gastierte. Rock-, Pop- und Discosongs der 1980er bis heute wurden von den DJs rauf und runter gespielt. An Tanzen dachte früh am Abend niemand. Vielmehr genossen es die sichtlich gut gelaunten Gäste bei Musik und versorgt durch Würstchen-, Crêpes- und Getränkestände, einfach zusammen und miteinander fröhlich zu sein. Geschätzt zwei Drittel Jugend und ein Drittel „Mittelalter“ fanden sich ein. Es waren viele, aber, kaum überraschend, nicht so viele Gäste wie vor Corona. Von der mit Luftballons in den Buben-Farben Gelb und Blau geschmückten Bühne tönte es: „Die Nächte werden wieder lau, man hat das Gefühl, Sinzig liegt an der Copacabana.“ Jedenfalls verwöhnte das Wetter mit den richtigen Temperaturen, um entspannt draußen zu sein.

Ganz im Zeichen des närrischen Jubiläums 55 Jahre KG und moderiert von Carmen Reuter, Robert Lohmer und Martin Thormann startete dann der ebenfalls sommerlich warme Familiennachmittag am Samstag. In langer Reihe zogen die Blau-Gelben mit kompletten Korps auf die Bühne, mittendrin Tanzmajor Basti, der hocherhoben sein Tanzmariechen Laura präsentierte, und am Ende der Vorsitzende Michael Kappl. Unter dem Kommando „Musik, lass knacke“ ging es los mit fliegenden Beinen und Stippeföttche, Tanz der Garde und des Tanzpaares. Darauf zogen die wirbelnden Mädels der Damengarde die Blicke auf sich, gefolgt vom Kindercorps der KG Bad Breisig, die zeigten, dass auch sie schon Tanzfieber im Blut haben. Zudem ließen sich die Kinder aus dem Publikum dazu einladen, die Bewegungen selbst auszuprobieren.

Besucher erleben ungewöhnliche Modenschau beim Fest

Die Karnevalisten boten für die jungen Besucher eine Fotowand an, eine Bastelecke und Kinderschminken, sodass viele der Kleinen bald als Tiger und Prinzessin Elsa herumliefen. Wer wollte, durfte auch in den Planwagen der KG erkunden. Zwar fühlten sich die Karnevals-Auftritte und Alaaf-Rufe im Sommer ungewohnt an, aber sie gefielen. Anders war das mit der prallen Sonne auf dem Platz, wo entschieden ein paar schattenspendende Schirme fehlten.

Gut, dass sich da die Dancers Magic Majorettes Sinzig als echte Hingucker entpuppten, wie sie in ihren krass pinkfarbenen Fransenkleidern, mit Stöckchen und silbernen Pompons im Rhythmus der Schritte die Hüften schwangen und Hebefiguren zeigten. Zum Programm gehörte auch eine ungewöhnliche Modenschau, bei der Stadtsoldaten-Kommandant Robert Lohmer die Korporationen der KG und ihre Uniformen vorstellte. Offiziere, Fußvolk, Mariechen, Damen in Hosen und Elferräte, Senatoren und Reservisten machten dem Publikum ihre Aufwartung. Eine gute Vereinswerbung. „Sprecht uns an und werdet ein Teil von uns“, hieß es denn auch.

Showtanz-Gruppen und Interpreten sorgen für ausgelassene Stimmung

Die Närrischen Buben, die in der Innenstadt schon vorab 22 Laden-Schaufenster mit Fotos und Kostümen aus 55 Jahren Vereinsgeschichte bestückten, hießen zur Begrüßung den Beigeordneten der Stadt Sinzig, Roland Yanik, willkommen. Zudem wurden Ortsvorsteher Gunter Windheuser, Obermöhne Claudia Sophie Busch von den 75 Jahre alten Stadtmaure-Möhnen, Sentiaca Dagmar Monreal I., der Närrische-Buben-Vorsitzende Michael Kappl und befreundete Vereine begrüßt. Yanik wünschte dem Karnevalsverein „noch mindestens weitere fünfmal elf Jahre“ und verhieß: „Wir werden noch viele Feste feiern.“ Als Ausdruck der Verbundenheit legten alle zu „Es war einmal ein treuer Husar“ einen Gemeinschaftstanz hin, bevor der Spielmannszug Freiweg mit seinem Repertoire flotter Marsch- und Karnevalsmusik beeindruckte. Natürlich kamen auch die reizenden Minifünkchen und Kadetten der KG an die Reihe, die Showtanzformation der Tanzgruppe Lützinck, die Gardetanzgruppe Blue Velvet aus Bad Bodendorf, die Showtanzgruppen der KG Westum und der Buben Sinzig.

Am Abend brummte der Kirchplatz mit viel Publikum in ausgezeichneter Stimmung. Kölsche Töne waren Trumpf. Die Funky Marys heizten ordentlich ein. Die Rabaue steigerten mit ihren Liedern die Stimmung noch weiter. Willi Bellinghausens Dancing-Sound mit Party-Musik quer durch alle Genres begeisterte das Publikum schließlich restlos. Euphorisch sangen die Sinziger und ihre Gäste mit, tanzten ausgelassen vor der Bühne und hatten alle Spaß daran, wieder bei mitreißender Musik draußen unter freiem Himmel den Sommer und das Zusammensein zu feiern.