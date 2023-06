Auschuss senkt den Daumen Grundstück für den Waldkindergarten in Bad Breisig gefällt der Politik nicht

Trotz erheblicher Anstrengungen und riesiger Investitionen mangelt es im Kreis Ahrweiler nach wie vor an Kindergartenplätzen. Da Eltern jedoch einen Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz für ihre Zöglinge haben, gibt es für die Städte und Gemeinden im Kreis Handlungszwang. Auch in Bad Breisig muss weiter nachgebessert werden: „In der Stadt besteht ein hoher Bedarf an Betreuungsplätzen für die Kindertagesstätten, der nicht gedeckt werden kann“, heißt es aus dem Rathaus der Quellenstadt. Nun sollte eigentlich eine Wald- und Natur-Kita für Abhilfe sorgen. Auf einem Grundstück in Oberbreisig bestünde nach Auffassung der Verwaltung die Möglichkeit, eine Kindergartenbetreuung für insgesamt zwei Gruppen in je einem umgestalteten Bauwagen anzubieten. Der städtische Bauausschuss zeigte sich jetzt jedoch wenig angetan: Das ausgesuchte Grundstück stößt auf nur wenig Gegenliebe.