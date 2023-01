Bürgermeister enthüllt Straßenschild : Gudestraße in Sinzig heißt jetzt wieder Judengasse

Feierlich wurde die Rückbenunnung der Sinziger „Gudestraße“ in „Judengasse“ begangen. Foto: ahr-foto

Sinzig Etliche Initiativen haben sich seit den 80er-Jahren um eine Rückbenennung der Gudestraße in Judengasse bemüht. Nun endlich wurde in einem Festakt der Beschluß des Stadtrats in die Realität umgesetzt.



Von Victor Francke

Es war schon ein kleiner Festakt, der sich in Sinzig unter freiem Himmel abspielte: Die Gudestraße heißt nun offiziell wieder Judengasse. Die sichtbare Rückbesinnung war Veranlassung, das neue Straßenschild im Herzen der Innenstadt feierlich zu enthüllen. „In den vergangenen Jahrzehnten ist im Zuge einer öffentlichen Auseinandersetzung von verschiedenen Seiten immer wieder angeregt worden, der Gudestraße ihren angestammten Namen Judengasse zurückzugeben“, erinnerte Sinzigs Bürgermeister Andreas Geron. 1951 war die Straße seinerzeit in Gudesstraße umbenannt worden.

Diverse Initiativen haben sich seit 1985 mit einer möglichen Rückbenennung befasst

Die Grünen hatten bereits 1985 die Forderung nach einer Umbenennung der Gudestraße in Judengasse gefordert. Der Stadtrat lehnte damals ab. Begründung: Die Anwohner der Straße seien gegen den alten Namen Judengasse. Geron: „Das Ansinnen wurde in den folgenden Jahren immer wieder durch verschiedene Gremien, Petitionen und Unterschriftenaktionen sowie städtische Initiativen und Veranstaltungen mit Bürgerbeteiligung vorangebracht.“ Allerdings entwickelte die Diskussion nie die Dynamik, die zu einer Umbenennung führte. Karl Friedrich Amendt nahm als Vorsitzender des Denkmalpflegevereins 2015 die Erinnerung an die 750. Wiederkehr des Sinziger Judenpogrom erneut zum Anlass, anzuregen, „der Judengasse ihren alten Namen wiederzugeben.“ Es folgten weitere Initiativen.

Im März 2020 beschäftigte sich der Ortsbeirat mit dem Thema „Gudestraße“. Er votierte mehrheitlich dafür, die Namensänderung des Jahres 1951 rückgängig zu machen. Eine anschließende Befragung der Hauseigentümer und Bewohner der Gudestraße durch die Stadtverwaltung ergab jedoch, dass von diesen eine Umbenennung „grundsätzlich abgelehnt“ werde; Zudem wurde eine Unterschriftenliste gegen eine Umbenennung eingereicht.

Wenige Monate später beriet der Bauausschuss über einen Antrag von SPD, FDP und Grünen, die Gudestraße in Judengasse rückzubenennen. Die Entscheidung wurde in den Stadtrat verwiesen. Dort sollte nach einer historischen Aufarbeitung durch einen Experten eine Entscheidung herbeigeführt werden. Joachim Scholtyseck, Inhaber des Lehrstuhls für Neuere und Neueste Geschichte an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, wurde mit der Erstellung eines Gutachtens zu einer möglichen Straßenumbenennung beauftragt, die abschließend vom Stadtrat entschieden werden sollte. Dieses Gutachten lag im Dezember 2020 vor. Es dauerte dann aber weitere zwei Jahre, ehe der Stadtrat einstimmig beschloss, die Straße umzubenennen.

„Seit den 1980er-Jahren wurde die Geschichte der Sinziger Juden und des Holocaust systematisch wissenschaftlich aufgearbeitet. 1988 begannen Rudolf Menacher und Hans-Ulrich Reiffen umfassende Recherchen, um sich eingehender mit der jüdischen Gemeinde und dem Verhältnis der Religionsgemeinschaften untereinander zu beschäftigen. Im Jahr 1996 erschien ihre umfassende Studie unter dem Titel „Knoblauch und Weihrauch“, so Bürgermeister Geron, der außerdem daran erinnerte: „Im 19. Jahrhundert blühte die kleine jüdische Gemeinde in Sinzig auf. 1867 wurde die Sinziger Synagoge eingeweiht. Die Mitglieder der jüdischen Gemeinde gingen typischen Berufen der ländlichen Diaspora nach: Viehhändler, Metzger und kleine Kaufleute überwogen.“

Die letzten Sinziger Juden überlebten den Holocaust nicht

Eine antisemitische Stimmung sei erst wieder in der Zwischenkriegszeit des 20. Jahrhunderts spürbar gewesen. In einer Kleinstadt wie Sinzig wurde der Judenboykott vom April 1933, von dem unter anderen die Metzgerei Moses in der Judengasse 10 betroffen gewesen war, hautnah erlebt. In den folgenden Jahren ging die Zahl der jüdischen Einwohner zunächst nur leicht zurück. Das reichsweite Novemberpogrom fand in Sinzig am 10. November 1938 statt. Geron: „Die Reaktion der einheimischen Bevölkerung war eine Mischung von Erschrecken und Wegsehen; bezeichnend war eine Zeitzeugenaussage: Die Sinziger Bevölkerung hielt sich fern. Die Leute machten die Gardinen zu.“

Geschichte der Straße Ein Dialekt macht den Unterschied In den meisten deutschen Städten und Gemeinden wurden nach Kriegsende Straßen, die nach Adolf Hitler, Hermann Göring, Joseph Goebbels und anderen Nationalsozialisten benannt waren, in eigener Initiative rück- oder umbenannt und die dazugehörigen Straßenschilder abmontiert. In Sinzig wurde neben anderen Straßen die Bezeichnung Schlageterstraße rückgängig gemacht; die Straße erhielt damit ihren Namen zurück, den sie bis 1933 gehabt hatte: Judengasse. 1951 erfolgte eine Umbenennung in „Gudestraße“. Der damalige Schulrektor Karl Bruchhäuser gab an, der Name Judengasse leite sich „vermutlich“ vom Namen des alten Rittergeschlechts „de Gude“ ab, das in dieser Straße gewohnt habe. Dieser Name habe sich im Laufe der Zeit wohl in Judengasse umgewandelt. Bruchhäuser verwies darauf, dass „im Sinziger Dialekt das G als Anfangsbuchstabe häufig wie J gesprochen“ werde. Es sei eine durch Akten bewiesene Tatsache, „dass ein Ritter namens de Gude das Godenhaus als Lehen erhalten“ habe und dieses Gut in früheren Akten als „Gudenhaus“ wie auch als „Judenhaus“ bezeichnet worden sei.

Foto: ahr-foto „Wir wollen die Geschichte lebendig halten“ sagte Bürgermeister Andreas Geron in seiner Ansprache. zurück

