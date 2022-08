Gutachten fertiggestellt : Gudestraße in Sinzig könnte bald wieder Judengasse heißen

Das Schild der Gudestraße in Sinzig ist mit einem Hinweis auf den alten Namen versehen: Judengasse. Der Sinziger Stadtrat entscheidet demnächst über die vieldiskutierte Rückbenennung. Foto: ahr-foto

Sinzig Die Gudestraße in Sinzig hieß früher Judengasse. Ein Gutachten, das jetzt fertig wurde, beschäftigt sich mit einer möglichen Rückbenennung. Im November will der Stadtrat entscheiden.



Nur 150 Meter ist die schmale abschüssige Straße lang, die in Sinzig Bachovenstraße und Kirchplatz mit der früher für den überörtlichen Verkehr überaus wichtigen Koblenzer Straße verbindet. Über Jahrhunderte hieß sie Judengasse. Im Jahr 1433 wurde sie erstmals als solche erwähnt. Seit vielen Jahren wird nun in Sinzig darüber diskutiert, ob es nicht geboten wäre, dieser 1933 von den Nationalsozialisten umbenannten Straße ihren ursprünglichen Namen zurückzugeben. Der Stadtrat wird sich in den nächsten Wochen mit der Sache beschäftigen.

Vor zwei Jahren beauftragte der Rat die Stadtverwaltung, eine Entscheidungsgrundlage zu schaffen und dazu ein Gutachten in Auftrag zu geben. Das liegt den Vorsitzenden der Ratsfraktionen seit ein paar Tagen vor. Im Oktober werde sich zunächst der Hauptausschuss mit dem Thema befassen, sagte Bürgermeister Andreas Geron (parteilos) auf Anfrage des GA. Danach würden die Anlieger zu einer Informations- und Diskussionsversammlung eingeladen. Im dritten Schritt, voraussichtlich im November, werde der Stadtrat dann entscheiden, ob es beim jetzigen Straßennamen bleibt oder nicht. Die Entscheidung für den Historiker Joachim Scholtyseck, der an der Universität in Bonn einen Lehrstuhl für Geschichte der Neuzeit inne hat, als Gutachter sei deshalb gefallen, "weil er aus der Region stammt, sich also mit ihr auskennt, und weil ein Überborden der Fahrkosten vermieden werden soll". Außerdem habe Scholtyseck "bereits andernorts Gutachten zu Fragen im Zusammenhang mit der NS-Zeit angefertigt."

Anfang Mai sind zur Erinnerung an Sinziger Juden, die Opfer des Holocaust wurden, erste Stolpersteine verlegt worden. Sieben davon erinnern an einstige jüdische Bewohner der ehemaligen Judengasse: an die am 6. September 1888 in Westum geborene Rosa Sara Wolff, die am 26. April 1942 aus Sinzig nach Krasniczyn deportiert und später für verschollen und tot erklärt wurde, sowie an Gottfried, Karoline, Adele, Frieda, Rosa und Mathilde Wolff.

Judenpogrome gab es in Sinzig nicht erst während der Nazizeit, sondern bereits im Mittelalter. Im Jahr 1265 etwa, als dort mehr als 60 Männer, Frauen und Kinder in der Synagoge eingeschlossen wurden, die anschließend angezündet wurde. Bei einem Pogrom im Jahr 1287 starben erneut 41 Juden. Anlässlich einer Judenverfolgung im Pestjahr 1349 ist die Sinziger Judengemeinde zum dritten Mal ausgelöscht worden.

Im April 1933 hatten die neuen Stadtverordneten von Sinzig die Umbenennung der Judengasse in Schlageterstraße beschlossen. Albert Leo Schlageter (1894-1923) war Mitglied der NSDAP-Tarnorganisation „Großdeutsche Arbeiterpartei“ gewesen und wurde von den Nationalsozialisten zum Märtyrer stilisiert. Während der französisch-belgischen Ruhrbesetzung war Schlageter militanter Aktivist – bis er von einem französischen Militärgericht wegen Spionage und mehrerer Sprengstoffanschläge zum Tode verurteilt wurde.

Auf Druck der Besatzungsmächte war die Schlageterstraße zwar im Jahr 1946 wieder in Judengasse rückbenannt worden. Das aber wirkte „offenbar wie ein Dorn im Fleisch“ und „berührte peinlich das uneingestandene Schuldgefühl“ der Sinziger, wie Rudolf Menacher und Hans-Ulrich Reiffen in ihrem 2009 erschienenen Bändchen „Knoblauch und Weihrauch“ vermuten. Jedenfalls gab der Stadtrat der Gasse im Jahr 1952 einstimmig den historisch nicht belegten Namen „Gudestraße“.