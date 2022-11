Stiftung gab Gutachten in Auftrag : Denkmalgeschützte Brücken an der Ahr können erhalten werden

Die Brücke an der Sternbergsmühle in Dernau soll aus Sicht der Gemeinde erhalten bleiben. Foto: ahr-foto

Ahrtal Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz hat ein Gutachten zu von der Flut beschädigten Brücken in Auftrag gegeben. Das Ergebnis ist grundsätzlich positiv.

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz hält den Erhalt von bei der Flut stark beschädigten denkmalgeschützten Ahr-Brücken für „unproblematisch und machbar.“ Das geht aus einer Mitteilung der Stiftung zu einem von dieser in Auftrag gegebenen Gutachten hervor. Das Gutachten befasst sich mit denkmalgeschützten Brücken in Dernau, Rech, Dümpelfeld und Schuld.

Eine Vertreterin der Stiftung übergab das Gutachten am Freitag an Dernaus Ortsbürgermeister Alfred Sebastian. In Dernau geht es um die Brücke an der Steinbergsmühle. „Aus Sicht der Gemeinde ist die Brücke auf jeden Fall zu erhalten“, so Sebastian gegenüber dem General-Anzeiger. Das besondere an dem Bauwerk aus dem 18. Jahrhundert sei, dass es aus gehauenen und nicht aus geschnittenen Steinen bestehe.