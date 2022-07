Unterkunft für Fluthelfer : Handwerkerdorf mit 52 Schlafplätzen in Dernau eröffnet

Durschneiden das symbolische Band bei der Eröffnung des Handwerkerdorfs in Dernau (von links): Ortsbürgermeister Alfred Sebastian, Christian Görg vom Johanniter Regionalvorstand und Martin Schell von Zukunft Mittelahr. Foto: Martin Gausmann

Dernau Auch mehr als ein Jahr nach der Flut gibt es großen Bedarf an Helfern im Ahrtal. In Dernau ist daher ein Handwerkerdorf mit 52 Schlafplätzen eröffnet worden. Schon jetzt steht eine Vergrößerung im Raum.



Von Thomas Weber

Dernau wurde von der Flutkatastrophe besonders schwer getroffen. 90 Prozent aller Häuser erlitten Schäden, dazu wurde beinahe die gesamte kommunale Infrastruktur zerstört. Mehr als 50 Häuser sind schon abgerissen, einige werden noch folgen. Die Einwohnerzahl ging von gut 1700 auf 1400 zurück.

Aber der Wiederaufbau läuft. Dem Mangel an Handwerkern zum Trotz wurde nun für professionelle Aufbauhelfer von außerhalb im neuen Gewerbegebiet „Im Auel“ ein Handwerkerdorf errichtet. In 26 klimatisierten Containern finden jeweils zwei Personen Platz. Einbuchen können sich Handwerker und Betriebe aus der gesamten Republik, die beim Wiederaufbau im Tal mit anpacken wollen. Zu knapp 80 Prozent ist der Platz aktuell bereits ausgebucht, die ersten Mieter sind schon im Juni eingezogen, nachdem das Dorf zwischen März und Mai geplant und errichtet wurde.

Situation auf der Grafschaft Unterkunft für Helfer musste schließen Offensichtlich ist der Bedarf an Übernachtungsmöglichkeiten für professionelle Helfer und Handwerker im Ahrtal auch weiterhin vorhanden. Das zeigt auch die große Nachfrage bei noch nutzbaren Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen. Dennoch musste die Übernachtungsmöglichkeit „Wilhelmshafen“ in der Grafschaft auf Anordnung der Kreisverwaltung, die dort Unterstützung geleistet hatte, schließen. Ein Weiterführen des Containerdorfs auf eigene Kosten oder Spenden war ebenfalls nicht möglich, weil der Rat der Gemeinde Grafschaft die Nutzung auf Gemeindegebiet außerhalb der Zuständigkeit des Landkreises verweigerte. wbe

Dass Verputzer, Fliesenleger, Maler und andere Gewerke händeringend gesucht sind, weil heimische Betriebe hoffnungslos überlastet und auch selbst betroffen sind, ist der Johanniter-Unfall-Hilfe schnell klar geworden. Die kümmert sich als Hilfsorganisation seit fast einem Jahr um Dernau, hat hier schon viele Hilfsprojekte angestoßen. Nun folgt das Handwerkerdorf. „Wir haben festgestellt, dass viele Betriebe von außerhalb gerne helfen und mitanpacken möchten, allein es fehlt bis dato schlichtweg an geeigneten Übernachtungsmöglichkeiten. Mit unserem Handwerkerdorf wollen wir Abhilfe schaffen“, sagt Johanniter-Regionalvorstand Christian Görg. In Dernau sei man nun in der Lage, die Bedarfe vor Ort zu bündeln und mit den Angeboten der Handwerksbetriebe zusammen zu bringen.

Winzerin stellt Areal zur Verfügung

Geplant und gebaut hat die Hilfsorganisation das Containerdorf zusammen mit der Wiederaufbau- und Projektentwicklungsorganisation aus Dernau, Rech und Mayschoß: Zukunft Mittelahr. Finanziert wird das Projekt aus Spendengeldern. So ist Johanniter-Unfall-Hilfe Teil der „Aktion Deutschland hilft“, einem Bündnis deutscher Hilfsorganisationen.

Entstanden ist das Handwerkerdorf dort, wo die Dernauer Winzerin Julia Bertram einst die Trauben für ihren Wein erntete. Sie hat das Areal der Hilfsorganisation für drei Jahre zur Verfügung gestellt. Wegen der großen Nachfrage wird bereits jetzt überlegt, das Dorf zu vergrößern. Die Platzkapazitäten wären vorhanden, und man könnte dort bei der im Herbst anstehenden Traubenlese auch Erntehelfer unterbringen.

Aktuell stehen auf dem Gelände neben den 52 Schlafplätzen mehrere Sanitärcontainer, ein Container mit Waschmaschinen und Trocknern sowie Aufenthaltscontainer zur Verfügung. Alles ist klimatisiert, freies W-Lan gehört zum Standard. Wer einzieht, muss je nach Aufenthaltsdauer und Containerbelegung mit einer oder zwei Personen mit Übernachtungskosten von 20 bis 50 Euro pro Nacht rechnen. Geld, dass nicht zur Refinanzierung der Anlage verwendet wird, sondern zu 100 Prozent der Organisation Zukunft Mittelahr zur Verwendung beim Wiederaufbau zugute kommen soll.

Martin Schell, Vorstand von Zukunft Mittelahr, hat die Einnahmen schon eingeplant. „Mit der Nahwärmeversorgung der drei Gemeinden Dernau, Rech und Mayschoß ist bereits ein erstes Leuchtturmprojekt benannt, welches mit den Einnahmen aus dem Handwerkerdorf weiter vorangetrieben werden kann“, so Schell. Hier sei das Ziel, schnellstmöglich eine zukunftssichere und nachhaltige Energieversorgung für die Mittelahr auf den Weg zu bringen.

Neben Görg und Schell nahm bei der Einweihung des Handwerkerdorfs auch Ortsbürgermeister Alfred Sebastian eine Schere in die Hand, um das symbolische Band zur Eröffnung durchschneiden. Er sieht in der Anlage einen weiteren wichtigen Meilenstein für die Region. Sebastian würdigte in dem Zusammenhang aber auch das große Engagement der Johanniter vor Ort und dankt für die gute Zusammenarbeit.