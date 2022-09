14,2 Millionen Euro im Minus : Haushaltsdefizit des Kreises steigt nach der Flut weiter an

Kreis Ahrweiler Das Haushaltsdefizit des Kreises Ahrweiler für 2022 steigt von 10,5 auf 14,2 Millionen Euro, das erfuhr der Kreis- und Umweltausschuss jetzt. Nach Ansicht von Kreiskämmerer Arno Müller sei dennoch kein Nachtragshaushalt erforderlich. Das sehen einige Ausschussmitglieder anders.

Kreistag oder Kreisverwaltung haben kaum Handlungsspielraum

Kämmerer Müller argumentierte, die prozentuale Steigerung der zusätzlichen Fehlbeträge in Höhe von 3,6 Millionen Euro seien nicht wesentlich im Verhältnis zum Gesamtvolumen des Ergebnishaushalts mit 325 Millionen Euro, sie betrage nämlich nur 1,18 Prozent. Auch andere zwingende Gründe für einen Nachtragshaushalt seien nicht gegeben. Und letztlich gebe es ohnehin keinerlei Handlungsspielraum für Kreistag oder Kreisverwaltung, irgendetwas an diesem Defizit zu ändern.

Entscheidung bis zur kommenden Kreistagssitzung vertagt

Diese Argumente konnten weder Ulrich van Bebber (FDP) noch Christoph Schmitt (SPD) überzeugen, das Aufstellen eines Nachtragshaushalts sei eine Frage der Transparenz und Ehrlichkeit. „Es ist an der Zeit, einen Strich zu ziehen, damit wir sehen, wo wir überhaupt stehen“, so van Bebber. Man habe es mit gewaltigen Summen zu tun in einer absoluten Ausnahmesituation. Auch Schmitt sah es als erforderlich an, einmal exakt darzustellen, wie die finanzielle Situation des Kreises nach der Flutkatastrophe tatsächlich sei. Michael Korden (CDU) tendierte ebenfalls dazu, einen Nachtragshaushalt aufzustellen, bat aber darum, die Entscheidung hierüber bis zur Kreistagssitzung am 14. Oktober zurückzustellen und sich bis dahin interfraktionell noch einmal über das Für und Wider auszutauschen. Dem stimmte das Gremium zu.