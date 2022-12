Heimatmuseum Sinzig : Förderverein will Ministerpräsidentin als Schirmherrin für neue Römer-Abteilung

Sinzig Wegen einer großen Leihgabe stellt Sinzigs Heimatmuseum seine Römer-Abteilung neu auf. Ministerpräsidentin Malu Dreyer soll nach dem Willen des Museums die Schirmherrschaft für die Abteilung übernehmen. Eine Zusage steht noch aus.

Wasserschaden beeinträchtigt Restaurierung

In Fachkreisen ist der Produktionsstandort der Terra-Sigillata durch wissenschaftliche Publikationen international bekannt. Diesem Renommee werde das Heimatmuseum im Schloss gerecht mit seiner neuen Ausstellung, die künftig „einen Schwerpunkt zur Industriekultur der Römer“ setzt. „Es setzt damit ein wunderbares aufmunterndes und identitätsstiftendes Signal in unserer gebeutelten Region,“ urteilt Geron.

Dreyers Antwort steht noch aus. Sollte sie zusagen, würde das den Termindruck erhöhen. Denn noch ist ein erneut im Raum der Vor- und Frühgeschichte aufgetretener Wasserschaden nicht behoben, der die schon durchgeführte Restaurierung am Stuck beeinträchtigt hat. „Mit der Sanierung muss im Januar begonnen werden, mit dem Ziel der Fertigstellung im Februar“, drängt Menacher. Schließlich kann sie die Abteilung erst nach der Instandsetzung museal gestalten. Weitere „römische“ Termine auf der Agenda des Denkmalvereins sind die römische Esskultur beim Turmgespräch am 8. Juli und die Exkursion zu Überresten des römischen Gutshofs mit Eisenverhüttung im Ahrweiler Wald am 23. September.

In drei Rheinkommunen gleichzeitig : Weihnachtsmärkte begeistern in Bad Breisig, Remagen und Sinzig im Dreierpack Von wegen Konkurrenz: In Bad Breisig, Remagen und Sinzig tun sich die drei Rheinkommunen wieder zu einer „Ringveranstaltung“ zusammen. Alle drei Städte luden zeitgleich zum Weihnachtsmarkt ein.

Zu Bauten des 19. Jahrhunderts führen zwei Exkursionen, nach Ahrweiler in die Wilhelmstraße am 25. März und zur Burg Stolzenfels bei Koblenz am 17. Juni. Die Turmgespräche finden meist an Donnerstagen um 19 Uhr im Schloss statt, die Exkursionen an Samstagen. Eintritt und Teilnahme an Veranstaltungen sind unentgeltlich, Kosten bei Exkursionen werden umgelegt.