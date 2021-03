Kostenpflichtiger Inhalt: Trauung mit Blick auf Start und Ziel : Darum heiraten Paare am Nürburgring

Das Trauzimmer am Nürburgring. Foto: Nürburgring

Nürburgring Heike Behner und Andreas Henrich heiraten am 16. April am Nürburgring. Warum muss es für das Ja-Wort ausgerechnet die „Grüne Hölle“ sein? Das Paar erzählt, was sie mit diesem Ort verbindet.