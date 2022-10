Bonner Gutachter Thomas Roggenkamp : Die Ahr könnte laut Gutachten in Zukunft noch höher steigen

Innenminister: Keine Toten zu sehen : Videos aus der Flutnacht zeigen Menschen in Not auf Dächern Erst 14 Monate nach der Flutkatastrophe sind Polizei-Aufnahmen aus einem Hubschrauber aus der Nacht an der Ahr aufgetaucht. Nun wurden die bislang nicht-öffentlichen Aufnahmen gezeigt.