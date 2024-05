Womöglich letztes Hoffest im Gnadenhof Eifel Entspannung trotz Endzeitstimmung

„Es ist merkwürdig, wie Endzeitstimmung“, beschreibt Olert ihre Gefühle. „Die Leute kennen den Hof, kommen seit teilweise zehn Jahren hierher.“ Ab und zu gab es da beim Wiedersehen auch mal feuchte Augen. Es mischten sich Freude, dass die Hunde noch da sind, mit der Furcht, das es bald nicht mehr so sein könnte. Sogar aus der Schweiz seien zwei Frauen, die sie seit fünf Jahren unterstützten, extra angereist, freut sich die Gnadenhofchefin: „Nun ist die eine von ihnen sehr krank und wollte einmal die Hunde sehen.“ Sie begrüßte auch „mehr Männer als sonst bei den Hoffesten“, natürlich meist in Begleitung ihrer Ehefrauen, von denen wohl einige „Randale“ befürchteten. „In Hassforen haben einige angekündigt zu kommen, um die Hunde zu befreien“, schüttelt Olert den Kopf. Aber das seien wohl eher „Maulhelden“, die an der Tastatur säßen und nicht in die Eifel führen, glaubt sie. Dennoch hat sie eine Videoüberwachung zur Abschreckung installiert.