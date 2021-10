Nach der Flut in Rech : „Ich will wieder aufbauen, aber an anderer Stelle“

Von der nördlichen Uferseite blickt Dominik Gieler auf die Reste der Brückenstraße, hier verlor er sein Elternnhaus und das Elternhaus seines Vaters. Seine Mutter starb in den Fluten. Foto: Thomas Weber

Rech Zwei Häuser des Recher Ortsbürgermeisters Dominik Gieler liegen im besonderen Gefährdungsbereich im Flutkatastrophengebiet. Neue Baugebiete auszuweisen, bringt jedoch Probleme.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Überschwemmungsbereiche der Ahr für ein sogenanntes 100-jähriges Hochwasserereignis wurden nach der Flutkatastrophe neu definiert. Ebenfalls definiert wurde ein vorläufiger besonderer Gefährdungsbereich. Dieser wird auf der Grundlage neuer Datenlagen fortgeschrieben, denn die Ahr verändert ihren Flusslauf aktuell immer noch. In diesem besonderen Gefährdungsbereich darf nicht wieder aufgebaut werden, allenfalls kann über Härtefallregelungen in Einzelfällen verhandelt werden, sofern Häuser dort nach der Flut noch stehen und nicht gänzlich dem reißenden Strom zum Opfer gefallen sind.

Was auffällt: die Karten, in denen die Gefährdungsbereiche aktuell gelb schraffiert wurden, sehen nicht mehr als 34 Häuser an der Ahr vor, auf die die Regelung trifft, dass sie nicht wieder aufgebaut werden dürfen.

Um die Schulen in Bad Neuenahr-Ahrweiler machen die schraffierten Felder einen Bogen, ebenso um den völlig zerstörten Kindergarten St. Hildegard in Bachem oder aber um das schwer getroffene Neubaugebiet „Am Heppinger Brunnen.“ Vieles kann demnach wieder so aufgebaut werden, wie es einmal war, zumindest in der Kreisstadt.

Das sieht an der Mittel- und Oberahr ganz anders aus. Vor allen Dingen in Rech zieht sich das gelb schraffierte Feld quer durch die Brückenstraße. „Die Häuser von der Brückenstraße 1 bis zur Hausnummer 13 liegen alle im besonderen Gefährdungsbereich“, so Ortsbürgermeister Dominik Gieler. Für ihn hat das eine ganz besondere Bedeutung, lagen in dem Bereich doch auch sein Elternhaus, das Elternhaus seines Vaters und ein Anbau.

Insgesamt 19 Objekte standen hinter den 13 Nummern, bis auf zwei sind alle weggespült oder abgerissen. Auch Gielers Mutter kam in den Fluten ums Leben, als diese die Brückenstraße erreichten. Dort stehen geblieben ist die Alte Schule, die zuletzt als Dorfgemeinschaftshaus diente. Hier und auf dem kleinen Platz davor wurde so manches Fest gefeiert.

Lesen Sie auch Verbindung im Ahrtal : Flutgeschädigte Rotweinstraße noch lange unterbrochen

„Das Gebäude soll stehen bleiben und saniert werden, sofern wir die Toilettenanlage wieder anbauen dürfen“, will der Ortsbürgermeister die Härtefallregelung für die Gemeinde als Eigentümer des Dorfgemeinschaftshauses in Anspruch nehmen. Auch der Platz vor der Schule soll wieder hergerichtet werden. Ob die Nepomukbrücke, die der Straße ihren Namen gab, wieder aufgebaut werden kann, ist nicht sicher. Die Denkmalbehörde hat hier ein Wort mitzureden.

Aber was ist mit den anderen Bewohnern der Brückenstraße? „Es gab einige Menschen dort, die sind älter als 70 Jahre. Die werden nicht mehr neu bauen wollen, sondern mit dem ausgezahlten Geld ihren Lebensabend verbringen, möglicherweise in Mietwohnungen.

Lesen Sie auch Fluthilfe Weihnachtslicht : 6,2 Millionen für die Flutopfer

An Ort und Stelle will nach Informationen, die dem Ortsbürgermeister vorliegen, eh keiner der Betroffenen mehr aufbauen. Gieler erwähnt eine Familie, die aus psychischen Gründen auf keinen Fall mehr zurück ins Ahrtal kommen wird. Sie kehren Rech und der Brückenstraße den Rücken. Ein junges Paar hat ebenfalls sein Haus verloren, will im Ort bleiben, aber an anderer Stelle wieder aufbauen. Gleiches gilt für Dominik Gieler. Auch ihm ist es wichtig, schnell wieder ein neues Haus stehen zu haben.

Aber wo in Rech soll das sein? Aufgabe für den Gemeinderat war es, Vorschläge für neue Baulandflächen zu nennen. Da fiel beim Blick auf die Topographie des Ortes zunächst der Bereich „In der Burgwiese“ westlich vom Ort ein. Der aber liegt im Überschwemmungsgebiet, wo nur gebaut werden darf, wenn der Bereich bei einem 100-jährigen Ereignis von einer Wasserhöhe unter einem Meter ausgeht. „Das ist auf 90 Prozent der Fläche nicht gegegen“, so der Ortsbürgermeister.

Noch werden die meisten Menschen aus der Brückenstraße nicht nervös und vertrauen den Mitarbeitern der Struktur- und Genehmigungsbehörde, die zusicherte, es werden neue Baugebiete kommen. „Wir haben drei andere Flächen in den Hängen an den Ortsrändern genannt“, so Dominik Gieler.

Flächen, die nicht zum ersten Mal auf die Vorschlagsliste kamen. Einfach wird das nicht. Denn die Gemeinde muss schließlich in den Besitz der Flächen der kommen. Sind die jetzigen Eigentümer verkaufs- oder tauschbereit. „Diese Frage konnte mir noch keiner beantworten“, so der Ortsbürgermeister. Und dann gab es in den nun genannten Bereichen schon einmal Konflikte mit dem Artenschutz, die einer Ausweisung als Baugebiet entgegenstanden.

Problemfelder scheinen sich da schon aufzutun, für Dominik Gieler sind das nicht die einzigen drängenden Fragen im Wiederaufbau. „Was ist mit Brücken, was ist mit dem Weinbau. Wir brauchen hier dringend Entscheidungen.“