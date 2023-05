Brunnenfest in Bad Breisig Illuminationen ziehen das Publikum in ihren Bann

Es war eine gute Idee, die 1912 der Hüttenarbeiter und Wünschelrutengänger Peter Lang hatte: Da er selbst mittellos war, überzeugte er den finanzkräftigen Baron Geyr von Schweppenburg davon, es könnte lohnend sein, in Bad Breisig nach Thermalwasser zu bohren. Zwei Jahre später sprudelte die erste Quelle aus einer Tiefe von 670 Metern an die Oberfläche, der „Geyer-Sprudel“. Die Grundlage für eine lange Tradition des Thermalbadewesens in Bad Breisig war geschaffen. Mit einem Brunnenfest und einer Brunnenkönigin gedenkt man dieses wichtigen – weiter andauernden - Kapitels der Stadtgeschichte. Noch bis Sonntag bietet der Kurpark viel Kurzweil und beste Unterhaltung nach dem Motto: „Lass die Sorgen Sorgen sein, und feiere mit uns am Rhein.“